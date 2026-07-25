И Олимп потъна в сняг

Жителите на Гърция и метеоролозите останаха изненадани, след като най-високите върхове на планината Олимп побеляха от пресен сняг в разгара на лятото. Явлението е изключително рядко за края на юли.

Необичайният снеговалеж е резултат от рязко понижение на температурите и нестабилното време, което обхвана северната част на страната.

Макар по сенчестите улеи на Олимп понякога да се задържат снежни петна през цялата година, нов снеговалеж през юли е необичайно явление. На височина над 2500 метра температурите могат да се доближат до нулата или дори да паднат под нея при нахлуване на студени въздушни маси.

Побелелите върхове създадоха впечатляващ контраст с типичните летни горещини, които продължават да властват в по-ниските части на Гърция.

Случаят още веднъж показва колко непредсказуем може да бъде климатът на Олимп – най-високата планина в Гърция с височина 2917 метра. Освен с уникалната си природа, тя е известна и като легендарния дом на древногръцките богове.

Заради честите и внезапни промени във времето специалистите напомнят, че туристите и алпинистите трябва винаги да бъдат добре подготвени, независимо от сезона.