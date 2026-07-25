Ужас в Европа: Над 220 000 души бягат! Огънят поглъща всичко по пътя си

Над 220 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради мащабните горски пожари, които опустошават части от Франция и Испания. Властите предупреждават, че ситуацията остава критична, а на места огнената стихия вече е извън възможностите на пожарникарите да бъде овладяна, предава BBC.

Най-тежка е ситуацията в Югозападна Франция, където близо 200 000 души са евакуирани от районите Жиронд и Ланд, включително около 60 000 души край Бордо. Президентът Еманюел Макрон разпореди армията да се включи в борбата с огъня.

„Ако не избягаш, огънят те поглъща“

В Испания огромен пожар западно от Мадрид продължава да се разраства, след като няколко отделни огнища се сляха в един гигантски фронт.

86-годишният Еколохио Кабрера, който е евакуиран от дома си, описва ужаса така:

„Ако не избягаш и се опиташ да се изправиш срещу него, огънят просто те поглъща. Никога не съм виждал нещо подобно.“

Семейството му се е опитало да спаси къщата си с градински маркучи, но пожарникарите наредили незабавна евакуация.

„Катастрофална ситуация“

Председателят на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо определи бедствието като „най-тежкия пожар в историята на региона“.

По думите ѝ комбинацията от екстремни горещини, силен вятър и сливащи се огнени фронтове е създала „перфектната буря“.

Ръководителят на службите за извънредни ситуации Карлос Новильо призна, че пожарът вече е достигнал мащаби, които не могат да бъдат овладени с директни действия.

„Пожарът е в своя пик и в момента е извън възможностите на пожарникарите да бъде овладян“, заяви той.

Национално извънредно положение

Испанското правителство обяви национално извънредно положение.

До момента 25 000 души са евакуирани, близо 40 000 жители са получили нареждане да останат по домовете си, армейското подразделение за извънредни ситуации е изпратено да защитава населените места около Ел Ескориал.

Властите се опасяват, че пожарът край Мадрид може да се слее с друг огромен пожар в провинция Авила, което допълнително би усложнило ситуацията.

Хиляди хектари вече са изпепелени

По официални данни огънят е унищожил:

над 6000 хектара в района на Мадрид;

близо 9000 хектара в провинция Авила.

Евакуирани са осем населени места, а още няколко остават под строги ограничения заради опасността пламъците да достигнат до тях.