Всичко за Огнена Стихия

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Франция пламна от пожари

Франция пламна от пожари

3300 хектара растителност изпепелиха горските пожари, които вече втори ден бушуват в Южна Франция, съобщиха световните агенции. Трима души са ранени,...

11 август | 20:45
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Огнена стихия над Асеновград

Огнена стихия над Асеновград

Десетки декари гора са обхванати от пламъци между селата Яврово и Лясково, над Асеновград. Това съобщи БГНЕС и уточни, че огънят застрашава село Ляско...

19 ноември | 9:20
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