Черни облаци над Хасково. Адски пожар
11 екипа се борят със стихията
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11 екипа се борят със стихията
Композициите редовно подпалват землищата
Стихията изпепели вече 1500 декара площ
Започна спешна евакуация
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Стотици жители са евакуирани
На терен от сутринта работят над 80 човека
Кметът Димитър Николов е на място, помага на пожарникарите
Три поредни дни Даниел носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе
На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа
Три екипа на пожарната се борят със стихията
Беше много страшно, кръсти се възрастна жена
Радев отиде да се снима с хеликоптера, който Унгария ни прати на помощ, благодари на огнеборците и отвори нов фронт на разделение
Държавата гори, партиите гасят собствените си клади
Унищожени са материали и машини, намиращи се в цех
Малко миришеше на дим, но пламъците бяха далеч в планините, обясняват българи Продължава борбата с огнената стихия на гръцкия остров Тасос. Тази сутр...
3300 хектара растителност изпепелиха горските пожари, които вече втори ден бушуват в Южна Франция, съобщиха световните агенции. Трима души са ранени,...
Десетки декари гора са обхванати от пламъци между селата Яврово и Лясково, над Асеновград. Това съобщи БГНЕС и уточни, че огънят застрашава село Ляско...
Големите горски пожари в Австралия не стихват. Огнеборците продължават да се борят с пламъците за пореден ден. До момента най-тежката огнена стихия от...
Сан Диего. Край на горските пожари в Калифорния. Властите съобщиха, че пламъците вече са овладени. В тази връзка бе отменено бедственото положение и е...