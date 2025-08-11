Шапки долу! 16-годишно момче засрами цяла България

Три поредни дни 16-годишно момче носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе

Фоторепортерът на БГНЕС Иван Янев публикува кадри във "Фейсбук", които разказват историята за добрината на младия мъж.

ВИЖ ОЩЕ: Адът в Сунгурларе! Кметът в шок

"Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче! Три дни с колелото си осигурява вода и храна за пожарникарите и доброволците. Изглежда все едно е феникс - роден от пепелта. И утре ще е на пожара", написа фотожурналистът в социалната мрежа.

Огнената стихия не утихва вече трети ден. В неделя горският пожар отново се възпламени заради силния вятър. Единадесет екипа на пожарната останаха да следят и през нощта огъня.

Вятърът вчера няколко пъти смени посоката си и разгаряше пожара, като създаде опасност за близкото село Скала. Екипите на терен не позволиха стихията да навлезе в населеното място.

По въздух гасиха два шведски самолета и хеликоптер от базата в Ново село. Гората между селата Скала и Бероново продължава да гори. Изпепелени са над 10 000 дка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com