Турция обяви новия най-голям търговски маршрут в света

Никоя държава не може да си осигури сама суровините, каза министърът на транспорта

31 дек 25 | 13:25
Агенция Стандарт

Нито една друга страна в света не може напълно да си осигури суровини. Затова всички имат нужда един от друг, всеки трябва да е на разположение. В това отношение Турция играе ролята на мост в източно-западния коридор, свързващ историческия Път на коприната.

Това заяви министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу  по Haber Global.

"Нуждаем се от алтернативи както по отношение на обема на товарния трафик, така и за спешни случаи, добави той.

Железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс е затворена за година и половина за ремонтни дейности. Затова ще продължим да подкрепяме Средния коридор.

Благодарение на Зангезурския коридор ще бъде осигурен директен достъп до тюркските държави. Това ще бъде най-големият търговски маршрут в света", каза министърът.

анонимен
преди 50 минути

затова българия не трябваше да е в нато ес и еврото а да си остане главният коридор изток - запад пътят на коприната да минава от тук ама случихме на случаиници това е резултат когато се гласува напук не се мисли с главата а с погрешни емоции

