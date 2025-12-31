Турция обяви новия най-голям търговски маршрут в света

Нито една друга страна в света не може напълно да си осигури суровини. Затова всички имат нужда един от друг, всеки трябва да е на разположение. В това отношение Турция играе ролята на мост в източно-западния коридор, свързващ историческия Път на коприната.

Това заяви министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу по Haber Global.

"Нуждаем се от алтернативи както по отношение на обема на товарния трафик, така и за спешни случаи, добави той.

Железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс е затворена за година и половина за ремонтни дейности. Затова ще продължим да подкрепяме Средния коридор.

Благодарение на Зангезурския коридор ще бъде осигурен директен достъп до тюркските държави. Това ще бъде най-големият търговски маршрут в света", каза министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com