Край на плащането в кеш за злато в Турция

Турция предприема една от най-строгите регулации в търговията със злато досега, като от април прекратява кешовите разплащания и въвежда пълна дигитална проследяемост на всяка сделка. Новите правила обхващат всички бижутерийни магазини и инвестиционно злато и целят рязко ограничаване на сивата икономика и финансовите злоупотреби.

Дигитален контрол върху златото

От април Турция ще въведе цялостна система за дигитално проследяване на търговията с благородни метали, която на практика прекратява плащанията в брой при покупко-продажба на злато. Всички сделки в бижутерийните магазини ще се извършват единствено чрез банкови карти или банкови преводи.

Новата регулация предвижда включването на златото в националната Система за проследяване на благородни метали, разработена от турския Държавен монетен двор към Министерството на хазната и финансите. За промените съобщават турски медии, сред които CNN Türk и Hürriyet Daily News.

Бандерол и сериен номер за всяко изделие

С въвеждането на системата цялото злато, търгувано в страната – от кюлчета от един грам до слитъци от един килограм – ще трябва задължително да носи официален бандерол и сертификат, издадени от Монетния двор.

Всеки бандерол ще съдържа уникален сериен номер, чрез който властите ще могат да проследяват произхода на златото, производителя и движението му на пазара в реално време. По този начин държавата ще разполага с пълна информация за навлизането и циркулацията на благородния метал в икономиката.

Пълна забрана на кешовите разплащания

Регулацията предвижда категорична забрана за закупуване на злато с пари в брой. Всички покупки и продажби в бижутерийните магазини ще се извършват чрез банкови карти или банкови преводи, което означава, че всяка транзакция ще бъде напълно документирана и отчетена.

Турските власти посочват, че мярката цели ограничаване на сивата икономика, борба с фалшификациите и по-ефективен контрол върху един от най-чувствителните и традиционно кешови пазари в страната.

Секторът под финансов надзор

Председателят на турската Асоциация на износителите на бижута Бурак Якън заявява, че новата система ще промени фундаментално начина, по който функционира златният сектор.

По думите му всяка продажба на злато вече ще бъде официално фактурирана, а плащанията ще се обработват директно през банкови сметки. Същият принцип ще важи и при покупките от страна на гражданите, което ще гарантира пълна проследимост на паричните потоци.

Якън подчертава, че правилата ще се прилагат под надзора на турската Комисия за разследване на финансови престъпления и са ключов елемент в усилията за предотвратяване на изпирането на пари и нелегалните финансови операции.

