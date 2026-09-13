Строят най-големия тунел в Европа. Свързва две държави под земята
Съоръжението ще бъде пуснато през 2030 г.
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Съоръжението ще бъде пуснато през 2030 г.
Никоя държава не може да си осигури сама суровините, каза министърът на транспорта
Ще може да превозва по над 5,5 милиона пътници и над 15 милиона тона товари годишно
Задължителното предварително деклариране пред НАП означава в реално време да се подаде информация за всеки натоварен камион
Разработката е на БАН
Служебният кабинет ще продължи започнатото от предшествениците си, Христанов бил поканен да остане заместник-министър, каза Явор Гечев
Българските високотехнологични компании ще бъдат подкрепени още по-активно
Летище София отчита ръст от 13% на обслужените пътници през април 2016 г. Техният общ брой за периода е 367 696 спрямо 325 790 за същия месец на предх...
Москва предлага да отпадат транзитните разрешителни за тирове Москва предлага да се разгледа въпросът за либерализиране на транзитното преминаване на...
От първи юни пътните такси и разрешителни за товарите, влизащи у нас ще се плащат само на постерминал. Във всички 8 кабинки на трасетата "вход" на ГК...
Увеличение на товарооборота с 10-15 % спрямо миналата година е една от основните задачи на "Пристанище Бургас" за 2015 и 2016 г. Това заяви изпълнител...
Пари за ремонт на влаковете отиват за погасяване на задължения Със 160 хил. тона са намалели превозените от БДЖ товари от 1 до 25 януари 2015 г. в ср...
Варна. Абсолютен рекорд е постигнат по отношение на обработката и износа на зърно, съобщиха от пристанище Варна. Тук увеличението на товарите през...