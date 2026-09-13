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БДЖ изгуби товарите си

БДЖ изгуби товарите си

Пари за ремонт на влаковете отиват за погасяване на задължения Със 160 хил. тона са намалели превозените от БДЖ товари от 1 до 25 януари 2015 г. в ср...

26 януари | 21:10
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