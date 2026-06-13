Турция обяви кога тръгва най-големия транспортен коридор
Става дума за Пътя на Тръмп през Кавказ
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Става дума за Пътя на Тръмп през Кавказ
Никоя държава не може да си осигури сама суровините, каза министърът на транспорта
Зангезур ще допринесе и за северно-южната транспортна ос
Маршрутът на Тръмп
Зангезурският коридор променя баланса на силите в Южен Кавказ, Русия отива на заден план