Илхам Алиев: От този маршрут ще спечели целият регион

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев в интервю за базирания в Саудитска Арабия телевизионен канал Al Arabiya, коментира транспортната връзка, която ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван и която е наричана Зангезурски коридор.

Алиев припомни, че по време на съветския период не е имало проблеми с преминаването между основната част на Азербайджан и Нахичеван. „Когато Армения започна нападения, тя прекъсна тази връзка. Днес до Нахичеван може да се стигне само със самолет или през Иран. Възможен е и по-дълъг маршрут през Грузия и Турция, но това създава сериозни трудности“, каза той.

Алиев подчерта, че след Втората Карабахска война през 2020 г., въпреки военното превъзходство на Азербайджан, те не са взели Зангезурския коридор със сила: „Тогава арменската армия беше рухнала, но ние се спряхме на границата. Вече пет години водим преговори с Армения по този въпрос.“

Той съобщи, че президент на САЩ Доналд Тръмп е посредничил в процеса:

„Нашето искане беше да се гарантира сигурността на този 40-километров маршрут. Администрацията на Тръмп прие това с разбиране и се появи проектът, наречен TRIPP (Международен маршрут за мир и просперитет на Тръмп). Изграждането на инфраструктурата няма да отнеме много време – разстоянието е само 42 километра.“

Алиев допълни, че в проекта може да се включат и американски инвеститори:

„За нас не е важно кой ще го изгради, важно е пътят да бъде направен и обезпечен.“

Той подчерта, че Зангезурският коридор няма да свързва само двете части на Азербайджан, но и ще обедини международния транспорт:

„Днес Средният коридор свързва Азия с Европа през Каспийско море, Грузия и Турция. Зангезурският коридор ще създаде алтернатива. Когато бъде открит, Армения също ще печели от транзитни такси.“

Алиев отбеляза, че в петте години, в които Армения не е отворила коридора, Азербайджан е работил върху алтернативен маршрут през Иран, наречен „Арас коридор“, с нови мостове и пътни инвестиции.

Той добави, че Зангезур ще допринесе и за северно-южната транспортна ос:

„Този маршрут няма да бъде само изток-запад, а и север-юг. Така ще има два отделни транспортни пътя от Русия през Азербайджан до Иран. От този маршрут ще спечели целият регион.“

