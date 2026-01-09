Вълна от протести в Иран. Спряха полетите и интернета

Протестите, започнати на 28 декември от търговците на покрития пазар в столицата на Иран – Техеран, на 13-ия си ден вече са се разпространили в голяма част от страната.

В споделени в социалните мрежи видеоклипове от четвъртък вечерта се виждат големи тълпи, които маршируват в Техеран и в някои други градове.

В петък, 9 януари, интернетът в страната беше почти напълно изключен.

От чужбина не може да се осъществяват обаждания към ирански телефонни номера. Много авиокомпании, включително Turkish Airlines, отмениха полетите си до страната.

Иран в голяма степен е изолиран от външния свят.

Духовният лидер на страната Али Хаменей заяви в петък, че Ислямската република „няма да отстъпи пред саботьорите“.

Говорейки за втори път от началото на последната вълна от протести, Хаменей твърди, че част от протестиращите са разрушавали обществени сгради в Техеран „за да угодят на американския президент“.

