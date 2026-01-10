Руски боксьор се изгаври тежко с Кубрат Пулев

Руският професионален боксьор Тигран Узлян смята, че неговият сънародник Мурат Гасиев, регулярният шампион на WBA в тежка категория, все още не се е сблъсквал със сериозна конкуренция в дивизията.

През декември Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в Дубай и спечели пояса на Световната боксова асоциация. По този начин българската звезда допусна четвърта загуба в кариерата си.

Останалите бяха от Дерек Чисора, Антъни Джошуа и Владимир Кличко. Пулев има и 33 победи, 14 от които с нокаут.

Но явно отличната му статистика не впечатлява Узлян, който се изказа доста критично към българската звезда.

„Мурат отдавна не е имал истинско изпитание на ринга. С Мурат се познаваме добре, но не мисля, че битката с Кубрат Пулев може да се счита за истинско изпитание. Човекът е почти на 45 години и не е много добър на ринга. Да, можем да кажем, че тежката категория разцъфтява след 30, но само уникалният Джордж Форман стана шампион на 45, а Пулев е далеч от него, защото е пълен пенсионер“, каза Узлян.

