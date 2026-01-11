План за инвазия в Гренландия разтърси Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разпоредил на Командването за специални операции на САЩ да изготви планове за евентуална инвазия в Гренландия, съобщава Анадолската агенция. Информацията предизвика шок във военните и дипломатическите среди, тъй като според източници заповедта е без одобрение от Конгреса и е определяна от висши офицери като незаконна.

Сблъсък между Белия дом и армията

По данни на изданието инициативата идва от твърдолинейни съветници в Белия дом, водени от Стивън Милър. Те настояват за бързи действия, за да бъде „завзет островът, преди Русия или Китай да направят ход“, особено на фона на повишеното напрежение след американската операция във Венецуела на 3 януари, довела до залавянето на Николас Мадуро.

Военното ръководство на САЩ обаче се опитва да отклони президента от подобен сценарий, насочвайки вниманието му към по-малко спорни операции – като прихващане на руски „кораби-призраци“ или обсъждане на удари срещу Иран. Според източници в Пентагона подобна инвазия би имала „катастрофални последици“ за американските съюзи.

НАТО под заплаха, Европа на нокти

Идеята за военни действия срещу Гренландия предизвика тревога в Европа. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че американска атака срещу острова би означавала „край на НАТО“. Причината е, че Гренландия е автономна територия в рамките на Дания, но не е част от НАТО и член 5 не може да бъде задействан.

На 6 януари лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Дания излязоха със съвместна позиция, че „Гренландия принадлежи на своя народ“ и че само Дания и Гренландия имат право да решават бъдещето ѝ. Според дипломатически доклади най-лошият сценарий включва „разпад на НАТО отвътре“, ако САЩ предприемат едностранни действия.

„По лесния или по трудния начин“

В петък Доналд Тръмп заяви, че САЩ „ще направят нещо с Гренландия, независимо дали им харесва или не“, защото в противен случай Русия или Китай щели да я превземат. „Предпочитам да стане по лесния начин, но ако не стане, ще го направим по трудния“, добави той, думите му допълнително засилиха опасенията за военна ескалация.

Петте политически партии в Гренландия реагираха с обща декларация: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани - искаме да бъдем гренландци“. Те подчертаха, че бъдещето на острова може да бъде решавано единствено от неговия народ.

Междувременно 15 бивши високопоставени американски представители от демократични и републикански администрации изпратиха меморандум до Белия дом, в който предупреждават, че заплахите за използване на военна сила срещу Гренландия са „стратегически неразумни“ и че „нашите противници с нетърпение очакват възможностите, които подобен разрив би създал“.

