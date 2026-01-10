Мухъл, плъхове и червеи! Затворът на Мадуро

Контрастът за Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес едва ли би могъл да бъде по-голям. Само допреди няколко дни те живееха в двореца Мирафлорес - неокласическата президентска вила в столицата на Венецуела Каракас. А сега са затворени в единични килии с размери 2,5 на 3 метра, с легло с тънък матрак и много малко място за движение, се казва в статия на www.dw.com, по материали на германската обществена медия АРД.

Сред известните затворници, минали оттам, е и рапърът Шон "Диди" Комбс, който се оплака от "нечовешките условия в килиите" и от развалената храна, в която понякога имало червеи. За рапъра Ар Кели пък се смятало, че може да извърши самоубийство, поради което нямал право да използва прибори при хранене.

За известно време на същото място е била и Гилейн Максуел , довереницата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн . Навремето тя се оплака от фекалии, мухъл и плъхове в килията си.

За Николас Мадуро важат особено строги ограничения. Включително заради собствената му сигурност, тъй като сред затворниците постоянно се стига до насилия, обяснява Брайън Букмайър, правен експерт на американския канал ABC. "Той ще трябва да стои почти през цялото време в килията си. Ще може да я напуска много рядко - ако трябва да отиде в съда или за да се изкъпе", обяснява Букмайър, цитиран от АРД.

Къпането е разрешено три пъти седмично. А излизането - само за един час на ден в тясно пространство с решетки, където затворниците могат да поемат глътка свеж въздух. Спартанското ядене се носи на Мадуро и съпругата му в единичните им килии. "Разбира се, не говорим за омари и стекове, с каквото ядене е свикнал президентът. Носят му намазан с фъстъчено масло хляб, макарони с кашкавал, мляко, ябълков сок и вода", обяснява правният експерт Букмайър.

Николас Мадуро не е първият лидер, попаднал в този затвор в САЩ . Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес беше там повече от две години, преди да бъде осъден на 45 години затвор за контрабанда на наркотици, припомня АРД. Наскоро обаче Ернандес бе помилван - от американския президент Доналд Тръмп.

