Хвърчат глави в Лувъра след обира на века

Директорката на Лувъра в Париж Лоранс де Кар подаде оставка след дръзкия обир през октомври миналата година на бижута на стойност около 88 млн. евро, съобщи ДПА.

Елисейският дворец потвърди, че Де Кар е подала оставка и френският президент Еманюел Макрон я е приел.

Грандиозният обир на скъпоценности се състоя посред бял ден.

Откраднатите бижута са били с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи.

