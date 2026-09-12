Тръмп разкри секретното оръжие, използвано срещу Мадуро
Не ми е позволено да говоря за него, каза президентът пред New York Post
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Не ми е позволено да говоря за него, каза президентът пред New York Post
Как се прави "вакантен трон"
Носят му филии с фъстъчено масло, макарони с кашкавал, мляко, ябълков сок и вода
Президентът на Украйнанаправи паралел между Венецуела и Русия
Каракас ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, един барел петрол съдържа 159 литра
По думите му инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места
Смятат, че е имал вътрешна информация
Те предвидиха и че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми
Тръмп е скептичен - няма подкрепа във Венецуела, смята той
Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията, каза още той
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Хелърщайн е участвал в сходни дела през цялата си кариера
Тази сутрин те се повишиха в Азия
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Предупреди още един президент да внимава
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Искат отговор от страна на САЩ