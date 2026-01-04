Стана ясно кой поема управлението на САЩ във Венецуела

Ключова административна роля в американското управление на Венецуела след свалянето на Николас Мадуро ще бъде поета от държавния секретар Марко Рубио, който винаги е бил открит критик на венецуелския лидер.

Това пише Bloomberg, като цитира неназован американски служител.

Според информацията, след като американските специални части заловиха и изведоха Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес от Венецуела на 3 януари, Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще управляват страната до "безопасен, подходящ и разумен трансфер на властта."

Президентът на САЩ не изключи разполагането на американски войски в страната и "втора вълна" от удари, но каза, че това едва ли ще се наложи.

Тръмп също така обеща, че американските компании ще инвестират милиарди долари в възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела.

Екипът по национална сигурност на Тръмп - включително държавният секретар Марко Рубио, съветникът по вътрешната сигурност Стивън Милър и министърът на отбраната Пийт Хегсет работят по структурата на управлението на Венецуела, съобщи високопоставен служител пред The Wall Street Journal.

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидента Делси Родригес за временен държавен глава.

Тръмп каза пред The New York Post, че американско военно присъствие във Венецуела няма да е необходимо, ако Родригес "направи това, което искаме."

Той също така отхвърли участие на венецуелската опозиция, представена от носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, в бъдещото управление на Венецуела.

Марко Рубио днес даде подробности за очакванията на САЩ. В момента няма американски войски на венецуелска земя, заяви държавният секретар на САЩ в интервю за NBC News.

"Във Венецуела няма американски войски. Всички знаят, че въоръжените сили на САЩ бяха там около два часа, когато влязоха, за да заловят Николас Мадуро," каза той.

Според ръководителя на Държавния департамент, ударите по Каракас и залавянето на Мадуро и съпругата му не са били инвазия на територията на чужда държава, затова не са били необходими одобрения от Конгреса на САЩ.

"Тези действия не изискваха одобрение от Конгреса, защото не бяха инвазия, а разширена военна операция," каза той.

Рубио подчерта, че САЩ ще продължат да задържат танкери с венецуелски петрол и да нанасят удари по лодки, използвани за превоз на наркотици.

"Натискът от САЩ ще продължи. Ще продължим да атакуваме лодки на наркокартелите, насочени към САЩ. Ще продължим да задържаме санкционирани кораби. Ще продължим да правим това и евентуално други неща, докато проблемите, които смятаме, че трябва да бъдат решени, бъдат решени," подчерта ръководителят на американския дипломатически отдел.

Рубио също каза, че САЩ не се нуждаят от венецуелския петрол:

"Ние не се нуждаем от венецуелски петрол. Имаме много петрол в САЩ, но няма да позволим петролната индустрия на Венецуела да бъде контролирана от американски противници."

Той добави, че САЩ искат приходите от продажбата на венецуелски петрол да отиват "в полза на народа на Венецуела."

Рубио също не изключи възможността за сухопътна операция на въоръжените сили на САЩ във Венецуела.

