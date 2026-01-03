Главният прокурор на САЩ с гореща новина за Мадуро

САЩ повдигнаха обвинения срещу Мадуро и съпругата му в "наркотероризъм", двамата скоро ще се явят пред американски съд.

Това беше заявено от главния прокурор на САЩ Памела Бонди в пост в социалната мрежа X.

"Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, незаконно притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за притежание на картечници и взривни устройства срещу САЩ.

Скоро те ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съд," каза Памела Бонди.

В публикацията си тя също благодари на Тръмп за смелостта му да поиска Мадуро да бъде държан отговорен от името на американския народ и американската армия за операцията.

Американска атака

Както стана ясно, поне седем експлозии са били чути днес в Каракас, част от града е останала без електричество, ехтят ударите и на летището Симон Боливар в Майкетия, и на пристанището Ла Гуайра.

Колумбийският президент Густаво Петро призова за спешна среща на ООН.

CBS съобщи, че президентът Тръмп е наредил удари по цели във Венецуела, включително военни обекти.

Извънредно положение

Венецуелският президент Николас Мадуро нареди незабавно внедряване на всеобхватна отбранителна система за страната и мобилизация на националните сили. В страната е обявено извънредно положение.

Къде е Мадуро

Местонахождението на венецуелския президент Николас Мадуро след ударите на САЩ остава неизвестно, но някои от вътрешния му кръг са в безопасност.

По-късно Тръмп направи изявление относно атаката във Венецуела и каза, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.

Също така беше съобщено, че републиканският сенатор Майк Лий, позовавайки се на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, е заявил, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ по наказателни обвинения.

