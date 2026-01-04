Стана ясен броят на жертвите при залавянето на Мадуро

Броят на жертвите в резултат на американската военна операция във Венецуела се е увеличил до 80 души.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на високопоставен служител на венецуелските власти.

"Броят на жертвите от атаката в събота се е увеличил до 80 – сред цивилни и членове на силите за сигурност.

Той добави, че броят може да се повиши още повече", каза високопоставеният венецуелски служител.

Събеседникът на The New York Times уточни, че докладът не е окончателен.

След залавянето, президентът Николас Мадуро беше задържан и изведен от страната, а срещу него са повдигнати обвинения, като процесът е планиран да се проведе в САЩ. Вашингтон възнамерява да поеме функциите по управление на републиката.

Според венецуелския министър на отбраната, по време на нападението над резиденцията на Мадуро американската армия "хладнокръвно уби" неговите охранители, както и "невинни цивилни", пише телевизионен канал 360.

