Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след ареста

Окован е, маска скрива очите му

Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след ареста
03 яну 26 | 19:57
1439
Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка с венецуелския президент Николас Мадуро в своята социална мрежа TruthSocial след ареста.

На снимката Мадуро стои с оковани ръце, лицето и очите му са частично скрити от маска. Президентът на Венецуела носи слушалки, които ограничават чуваемостта му.

Мадуро беше заловен от американската армия в Каракас по време на специална операция, проведена с участието на специалните части на Делта, хеликоптери и авиация. Той ще бъде отведен в Ню Йорк, където очаква съдебен процес по обвинения, повдигнати от Съединените щати.

1 Коментара
Дуло
преди 42 минути

Заловен Той бягал ли е Кой ще е следващия Това ли е началото Или края

