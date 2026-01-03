Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след ареста

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка с венецуелския президент Николас Мадуро в своята социална мрежа TruthSocial след ареста.

На снимката Мадуро стои с оковани ръце, лицето и очите му са частично скрити от маска. Президентът на Венецуела носи слушалки, които ограничават чуваемостта му.

Мадуро беше заловен от американската армия в Каракас по време на специална операция, проведена с участието на специалните части на Делта, хеликоптери и авиация. Той ще бъде отведен в Ню Йорк, където очаква съдебен процес по обвинения, повдигнати от Съединените щати.

