САЩ влиза дълбоко във венецуелския петрол. Залогът е 100 млрд. долара
Тръмп обещава по-евтино гориво за американците, а Каракас очаква огромни инвестиции и съживяване на 17 стратегически находища
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Тръмп обещава по-евтино гориво за американците, а Каракас очаква огромни инвестиции и съживяване на 17 стратегически находища
Националното богатство се пази във Великобритания
Бившият президент на Венецуела и съпругата му отричат всички обвинения, а процесът срещу тях се очаква да бъде един от най-следените в САЩ
След години в служба на хората бордър колито приключва кариерата си като истинска легенда
След години в служба на хората бордър колито приключва кариерата си като истинска легенда
16 000 души без дом
Спасиха мъж, стоял под развалините една седмица
Сред развалините още могат да се видят семейни снимки, детски ботушки, чаршафи и вещи, останали от десетките животи
680 000 деца във Венецуела спешно се нуждаят от хуманитарна помощ
Страх и паника в Каракас след последния трус
Венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна
По последни официални данни загиналите вече са най-малко 1450 души
Над 50 000 души са в неизвестност, а ООН предупреждава, че броят им може да нарасне заради изключително трудната операция
Близо 7 милиона души може да са засегнатите пряко от разрушителното земетресение във Венецуела
Футболистът Ектор Бейо разказа как съпругата му Андреа е защитила до последно малката им дъщеря
Това става дни след голямата трагедия
Спасителни екипи от цял свят търсят оцелели под руините
Едно видео от Венецуела разтърси света
Трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха карибското крайбрежие, а разрушенията блокираха цели райони
Кадри от охранителни камери са запечатали миговете на двата разрушителни труса