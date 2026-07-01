Невиждано червено небе покри Венецуела. Какво идва?

Жителите на Венецуела изпаднаха в паника след като малко след последното земетресението небето смени цвета си и стана червено. Според легендите това е предвестник на още по-страшно бедствие

Това съобщава днес каналът VTV.

Червеното небе, наблюдавано след поредното силно земетресение, е метеорологично явление, причинено от висока концентрация на частици във въздуха. Известно е като разсейването на Рейли, коментираха физици пред телевизията.

Причината е, че след силна сеизмична активност прах, пясък и малки частици скали са влезли в атмосферата. Те променят преминаването на слънчевата светлина и на хоризонта започват да преобладават червените и оранжеви нюанси.

Ефектът засилва от силни ветрове или наличието на прахови маси в атмосферата, включително донесени от Сахара.

Необичайният цвят на небето от векове погрешно се възприема като предвестник на природни явления, въпреки че се обяснява с физически процеси в атмосферата, коментираха експерти.

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