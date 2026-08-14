Българският завой! 20 големи реформи прави Радев (ОБЗОР)

Голям български завой обяви кабинетът „Радев“, публикувайки управленската си програма. С нея държавата сменя посоката, в центъра влизат младите хора.

Това е първата голяма управленска програма за последните 20 години, която е с хоризонт 4 години. Тя сляга край на реформите на парче, които правеха последните коалиционни правителства, принудени да лавират между интересите на отделните партии в тях.

Нов модел на икономиката, социалната сфера и регионалното развитие, промяна в конституцията и реформи в образованието, здравеопазването, културата и туризма предвижда стратегическият документ. Държавата сама започва да търси инвеститори, като за целта изгражда нови индустриални зони и включва дори Външно министерство чрез икономика на дипломацията. Данъците няма да се пипат, но държавата слага жесток контрол върху разходите. За първи път преодоляването на неравенствата между регионите е държавен приоритет, който ще се изпълнява едновременно от МРРБ, транспорта, здравеопазването, социалните грижи и образованието.

Правосъдната реформа включва промяна в конституцията, която предвижда Висшият съдебен съвет за се избира с невижданото досега мнозинство от 3/5. Т.нар. „домова книга“ за определяне на служебния премиер пада и се връща правото на президента да има свободната воля при избора на човек за поста.

Една от най-мащабните реформи се планира в МРРБ. Така чаканата от общините децентрализация ще стане факт, обещава кабинетът „Радев“. Той започва мащабна жилищна програма с нови данъчни оценки на имотите, които да заменят остарелите стойности, определени преди повече от десетилетие.

Над 20 магистрали, скоростни пътища и шосета ще се проектират и построят до края на мандата. За първи път основен приоритет на властта става безводието в страната и преодоляването на социалните неравенства.

Едно от най-големите достойнства на програмата е не само фактът, че всеки ангажимент на правителството е с конкретен срок, но и връзката между ведомствата при реализацията на приоритетите.

Така например основен приоритет на министерство на културата е опазването и развитието на културното наследство. За целта се променя моделът на финансиране на разкопките – за ключови обекти, част от които разписани в програмата, ще има приоритетно финансиране за няколко години. За учениците ще има специален паспорт, за да обикалят Чудесата на България без пари.

В същото време Министерство на туризма реализира мащабната идея Бранд България – фонд, чрез който ще се рекламират обектите у нас в чужбина. А за да дойдат чуждите туристи, министерство на транспорта започва ударно изграждане на инфраструктура до Чудесата на България.

Този комплексен подход е настояване от 15 години на националната кампания „Чудесата на България“. Най-после той става държавен приоритет.

Премиерът Рууен Радев отхвърли днес критиките на опозицията, че управленската програма на кабинета съдържала предимно намерения и не била достатъчно конкретна. Според него програмата на настоящото правителство е значително по-подробна от тези на предишни кабинети.

„Вие чели ли сте управленските програми на правителствата преди нас - на „сглобките“, на последното правителство, на Желязков, на Денков и така нататък? Там е идейна и управленска немощ. Просто прочетете, за да видите за какво става въпрос“, заяви Радев.

Той определи програмата на своя кабинет като „детайлна, силно аргументирана“ и съдържаща конкретни мерки. Като пример посочи действията срещу олигархичния модел, на които по думите му е посветен още първият раздел от документа. Радев заяви, че първата стъпка вече е изпълнена - отстраняването на хората, които той определя като представители на олигархията, от политическата власт. „На първо място ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън нея“, каза премиерът.