Политика

Българският завой! 20 големи реформи прави Радев (ОБЗОР)

Държавата сменя посоката, в центъра са младите

Българският завой! 20 големи реформи прави Радев (ОБЗОР)
Снимка: Фейсбук
14 авг 26 | 16:10
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Екатерина Николова Екатерина Николова

Голям български завой обяви кабинетът „Радев“, публикувайки управленската си програма. С нея държавата сменя посоката, в центъра влизат младите хора.

Това е първата голяма управленска програма за последните 20 години, която е с хоризонт 4 години. Тя сляга край на реформите на парче, които правеха последните коалиционни правителства, принудени да лавират между интересите на отделните партии в тях.

Нов модел на икономиката, социалната сфера и регионалното развитие, промяна в конституцията и реформи в образованието, здравеопазването, културата и туризма предвижда стратегическият документ.  Държавата сама започва да търси инвеститори, като за целта изгражда нови индустриални зони и включва дори Външно министерство чрез икономика на дипломацията. Данъците няма да се пипат, но държавата слага жесток контрол върху разходите. За първи път преодоляването на неравенствата между регионите е държавен приоритет, който ще се изпълнява едновременно от МРРБ, транспорта, здравеопазването, социалните грижи и образованието.

Правосъдната реформа включва промяна в конституцията, която предвижда Висшият съдебен съвет за се избира с невижданото досега мнозинство от 3/5. Т.нар. „домова книга“ за определяне на служебния премиер пада и се връща правото на президента да има свободната воля при избора на човек за поста.

Една от най-мащабните реформи се планира в МРРБ. Така чаканата от общините децентрализация ще стане факт, обещава кабинетът „Радев“. Той започва мащабна жилищна програма с нови данъчни оценки на имотите, които да заменят остарелите стойности, определени преди повече от десетилетие.

Над 20 магистрали, скоростни пътища и шосета ще се проектират и построят до края на мандата. За първи път основен приоритет на властта става безводието в страната и преодоляването на социалните неравенства.

Едно от най-големите достойнства на програмата е не само фактът, че всеки ангажимент на правителството е с конкретен срок, но и връзката между ведомствата при реализацията на приоритетите.

Така например основен приоритет на министерство на културата е опазването и развитието на културното наследство. За целта се променя моделът на финансиране на разкопките – за ключови обекти, част от които разписани в програмата, ще има приоритетно финансиране за няколко години. За учениците ще има специален паспорт, за да обикалят Чудесата на България без пари.

В същото време Министерство на туризма реализира мащабната идея Бранд България – фонд, чрез който ще се рекламират обектите у нас в чужбина. А за да дойдат чуждите туристи, министерство на транспорта започва ударно изграждане на инфраструктура до Чудесата на България.

Този комплексен подход е настояване от 15 години на националната кампания „Чудесата на България“. Най-после той става държавен приоритет.

Премиерът Рууен Радев отхвърли днес критиките на опозицията, че управленската програма на кабинета съдържала предимно намерения и не била достатъчно конкретна. Според него програмата на настоящото правителство е значително по-подробна от тези на предишни кабинети.

„Вие чели ли сте управленските програми на правителствата преди нас - на „сглобките“, на последното правителство, на Желязков, на Денков и така нататък? Там е идейна и управленска немощ. Просто прочетете, за да видите за какво става въпрос“, заяви Радев.

Той определи програмата на своя кабинет като „детайлна, силно аргументирана“ и съдържаща конкретни мерки. Като пример посочи действията срещу олигархичния модел, на които по думите му е посветен още първият раздел от документа. Радев заяви, че първата стъпка вече е изпълнена - отстраняването на хората, които той определя като представители на олигархията, от политическата власт. „На първо място ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън нея“, каза премиерът.

Тагове:
Екатерина Николова
Автор Екатерина Николова

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1 Коментара
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преди 36 минути

Нула действителни реформи, мултимилиардни заеми годишно за точене през наука, образование, иновации, култура, създаване на нови кухи хранилки за хора без работа. Няма срокове, исвен края на мандата, няма предвидени средства за тска наречените схеми реформи. Звучи като Т.Ж. 1985а - досега беа полу-, а от догодина цели проводници.

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