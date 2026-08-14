Йотова се срещна с д-р Ахмед Хасанов. Обсъдиха ключови теми за младите

Държавният глава Илияна Йотова проведе среща с новия главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България д-р Ахмед Хасанов. Президентът поздрави Ахмед Хасанов за избирането му и му пожела успешна работа в утвърждаването на постигнатото през вековете разбирателство между вероизповеданията у нас.

„През годините в България сме утвърдили традиция на мир и толерантност между религиозните общности, която само може да служи за пример на други държави в Европа. Трябва с общи усилия да пазим и насърчаваме този модел на взаимно уважение, защото това не е само национален интерес, но е ползотворно и за всички граждани“, заяви държавният глава Илияна Йотова.

Акцент в разговора беше възпитанието на младите хора, независимо от религията им, в общочовешките добродетели. „Трябва да говорим с младежите и да им разказваме за историята ни на съвместно съжителство, да обясняваме за мира в широкия контекст на формирането на общите ни ценности“, каза президентът Йотова. По думите й, именно разбирателството между вероизповеданията у нас предотвратява навлизането на радикални виждания в обществото и всички институции трябва заедно да работят за тази мисия.

Тема на разговора беше и дейността на Висшия ислямски институт в София, който все още не е акредитиран, но вече има собствена сграда, благодарение на държавна подкрепа. Президентът Илияна Йотова и главният мюфтия Ахмед Хасанов бяха единодушни, че подготовката на компетентни кадри допринася за утвърждаване на традиционните ценности на религията в обществото.

Главният мюфтия Ахмед Хасанов благодари за ползотворната среща с държавния глава и заяви готовност за поддържане на диалога с всички институции. Като пример за израз на уважение към традициите и обичаите на българските граждани с мюсюлманско изповедание Ахмед Хасанов посочи традиционната вечеря ифтар, на която президентът е символичен домакин всяка година. В срещата участва и главният секретар на главното мюфтийство Джелал Фаик.