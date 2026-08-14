Голяма промяна в училищата. Връщат сутрешната физзарядка

Развитие на младежките центрове и политики за младите хора от 15 до 29 години са основен приоритет в програмата на кабинета Радев.

Инвестициите в младите хора и спорта са инвестиции в бъдещето на България и в здравето на нацията, пише в управленската програма, която поставя за цел и засилване на ролята на България във формирането на европейската младежка политика чрез подготовка и издигане на кандидатура за домакинство на Регионален европейски младежки център под егидата на Съвета на Европа.

Задължителна 10-минутна утринна гимнастика

До септември 2029 г. спортното министерство обещава промяна в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование с цел въвеждане в дневния режим на задължителна 10-минутна утринна гимнастика и 5-минутна двигателна пауза след 4-ти учебен час за учениците от І до ІV клас. Така ще се повиши двигателната активност, концентрацията и вниманието, ще се подпомогне правилното физическо развитие на децата и ще се създадат навици за здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст.

Реформа ще има и в елитния спорт. Ведомството на Енчо Керязов планира промяна на лицензионния режим на спортните федерации за въвеждане на по-строги, прозрачни и обективни критерии при издаване, поддържане и отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, с цел по-голяма сигурност за българските спортисти.

Национална стратегия за физическа активност

До април 2027 г. ще бъде приета нова Национална стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание и спорта, която определя държавната политика за развитие на спорта. Кабинетът предвижда специални програми за олимпийска подготовка и развитие на спорт за високи постижения, кадрово осигуряване и развитие на спортните клубове за постигане на високи спортни резултати.

Специален ангажимент на правителството е осигуряване на подкрепа и повишаване на мотивацията на спортисти, треньори и длъжностни лица. И най-вече – развитието на младите талантливи спортисти чрез осигуряване на подготовка, възстановяване и участие в международни спортни състезания.

Подкрепа на българските олимпийци

Ще има система за подкрепа и признание на олимпийски медалисти, прекратили състезателна дейност, личните треньори на олимпийските медалисти, параолимпийски медалисти, треньори на параолимпийски медалисти.

Инвестициите в младите хора и спорта означават по-здраво общество, повече възможности за развитие, преодоляване на социалната изолация, ограничават агресията и зависимостите и насърчават младите хора да бъдат активни, отговорни и ангажирани с обществото. Младите хора следва да бъдат не пасивни получатели на услуги, а участници в решенията и активни граждани, заявява кабинетът „Радев“.

Спортът е здраве и инвестиция

В частта за мламежки политики и спорт на управленската програма пише още: „Спортът от своя страна – не бива да се разглежда като разход, а като инвестиция в здраве, превенция, човешки капитал, общности и национален авторитет. След години на недостатъчни инвестиции, амортизирана спортна инфраструктура и липса на предвидимост във финансирането е време за нов подход – повече прозрачност, ефективно управление на публичните средства, равни правила за всички, дългосрочно планиране и реални, измерими резултати. Ще подкрепяме възможностите за личностно развитие, надграждащото обучение, професионалната реализация и участието на младите хора в демократичните процеси и гражданското общество.

Българските младежи заслужават работещи младежки пространства, инициативи и кампании за тяхното развитие, консултиране и психологическа подкрепа, както и развитие на доброволчеството в страната. Водещ приоритет е насърчаването на физическата активност и спорта за всички като основен инструмент за подобряване на общественото здраве, менталното здраве и качеството на живот. Специален акцент поставяме върху децата и младите хора чрез повече спорт в училищата и създаване на условия за равномерен достъп до модерна, безопасна и енергийно ефективна спортна инфраструктура във всички региони на страната.

Инвестиции в училищна база

Инвестициите в спортни комплекси, училищни бази и съоръжения ще се реализират при прозрачни процедури, ясни критерии и ефективно управление на публичния ресурс, включително чрез публично-частни партньорства, гарантиращи защитата на обществения интерес. Българските спортисти, които с труда и успехите си носят гордост за България, заслужават съвременни условия за подготовка, достъп до качествена спортна медицина и сигурност. Подкрепата за спорта за високи постижения трябва да се основава на обективни и прозрачни критерии за финансиране, както и да бъде обвързана с развитието на спорта, изграждането на млади таланти, качеството на подготовката и представянето на международни състезания.

Принципите на честната игра, почтеността и безопасната спортна среда са задължително условие за развитието на българския спорт. Държавният спортен тотализатор трябва да се развива като обществено отговорен оператор, насърчаващ разумното участие, който съчетава подкрепата за спорта и младежите с активна политика за превенция на хазартната зависимост. Съществено предизвикателство остава преодоляването на административната тежест, непрозрачните процедури и възможностите за субективно разпределение на публичния ресурс. Затова ще поставим акцент върху кандидатстване, оценяване и отчитане на проектите по програмите за спорт и младежки дейности през електронни платформи.

Очакваният ефект от политиката е повече деца и граждани да спортуват редовно в достъпна, модерна и безопасна среда, професионалните спортисти да бъдат подкрепени и да разполагат със съвременни условия за подготовка, а повече млади хора да намират възможности за развитие в България“.