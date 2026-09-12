Президент и министри аплодират Салпаров. България на крака
Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
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Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
Двигателна пауза след четвъртия час, строят плувни басейни, нов живот за база "Белмекен"
Министърът разкри и 14-милионния разход за „Джиро д’Италия“, от който останал разочарован
Министърът заяви, че ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в държавни спортни бази
Вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация
Турнирът се утвърди като един от най-значимите детски плувни форуми в България
Благодаря Ви за огромния труд и вдъхновението, каза спортният министър
Министърът поздрави спортистите за 17 май и подчерта, че масовият спорт е основата на бъдещите шампиони
Днес София е изпълнена с усмихнати лица, колоезденето обединява, каза министърът на спорта
Чрез него изграждаме по-здраво и активно младо поколение, каза той
Ще работим с много ясен фокус, заяви новият министър
Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат
Демографската криза е сред най-важните ни проблеми
На 01 юни 2024г сцената на зала „Арена София“ ще посрещне най-големите артисти. Световното шоу на Енчо Керязов „Нощ на звездите“ се завръща в София сл...
Световният акробат се разведе с жена си Дима заради Мария Игнатова
Четем биографията на световноизвестния еквилибрист
Световноизвестният акробат ще отговаря за културата, образованието и спорта в община Ямбол
"Предоставям къщата си в Синеморец за почивка на талантливи деца от Ямбол", обяви олимпийската шампионка по стрелба Мария Гроздева при представянето н...
За четвърти път Енчо Керязов награждава талантите на своя град "Никой и никъде в България не е събирал толкова световни циркови имена на едно място",...
Енчо Керязов събира звездите на цирка в града на Диана Номерирана чаша на Шварценегер от времето, когато е бил губернатор на Калифорния, ще бъде пред...