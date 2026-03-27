Енчо Керязов пред СТАНДАРТ: Борбата е за всеки човек и всеки инвеститор

- Г-н Керязов, какво Ви мотивира да станете водач на листата на „Прогресивна България“ в 31-и многомандатен избирателен район – Ямбол, за извънредния парламентарен вот на 19 април?

- Вече 15 години имам поглед над успехите на българските деца и младежи. Виждам колко талантливи и вече успели деца на световно ниво имаме. В същото време ги губим, не можем да запазим тяхната мотивация, не можем да им предоставим среда да разгърнат техния пълен потенциал.

Аз заставам категорично зад г-н Румен Радев, познавам го от 2018 г., когато имах честта той да ме покани в обществен съвет по спорт, създаден към президентската институция. Харесвам смелите и достойните хора, които държат на думата си и застават смело зад техните решения. Създадоха се два проекта: „Играй гимнастика – бъди здрав“ и „Спортувай с президента“, които смея да твърдя, че са много успешни.

- Ваши опоненти на изборите ще са водачите на: ГЕРБ – СДС Димитър Иванов – депутат, бил три пъти областен управител; Никола Димитров – „Възраждане“, депутат; Сейфи Мехмедали – народен представител от ДПС; Красимир Иванов – депутат от БСП – Обединена левица. Къде са пресечните ви точки по отношение на политиките, свързани с по-добър живот на хората в Ямбол и региона?

- Познавам и тримата народни представители. Пресечната ни точка би трябвало да е добруването на жителите от нашата област. Не съм запознат в подробности с техните виждания, но по-важното са досегашните им действия. Аз, без значение с какво съм се занимавал – като спортист, по-късно артист, продуцент на продукции от световно ниво или общественик – винаги съм държал на основни принципи. Първо: с работата си да допринасям за подобряване на живота на другите хора и да говоря не само за материални блага. Да бъда коректен в отношенията си и достоен човек. Сякаш това достойнство обобщава всичко.

- Като настоящ зам.-кмет на Ямбол отлично знаете кои са липсите при местните хора. Имате ли визия за справяне с безработицата и за първоначални стъпки към преодоляване на демографската криза?

- Това е един от най-важните проблеми. Борбата е за всеки един човек и за всеки инвеститор. Първо да предоставим условия за тези инвеститори, които са тук, защото не е тайна, че част от тях ги губим. Може много да говорим на тази тема, но някои от най-важните неща за един инвеститор са сигурност, бърза и лесна комуникация с институциите, квалифицирана работна ръка. Над всичко това стои борбата с корупцията. За демографската криза трябва да се мисли дългосрочно – да има повече възможности за реализация на младите хора, достойни заплати и здравеопазване. Трудно ми е с няколко изречения да споделя мнението си, но се опитвам да подчертая някои от акцентите.

- А кои са препятствията пред местната власт в година, в която не е ясно кога държавата ще има редовен бюджет?

- Препятствията не са малко. След приемане бюджета на държавно ниво трябва да се приеме и на местно, което минава първо на обществено обсъждане, а после през общинските съвети. Чакаме да се приемат стандартите за държавните институции. Ако държавният бюджет не е приет, не можем да правим никакви капиталови разходи, което е от огромно значение.

- Вие сте дете на учители и спортист със световна слава. Как училището днес формира бъдещите строители на България и доколко спортът помага в оформянето на характера на бъдещите водачи на нацията?

- Училището има изключително важна роля. Освен образователната си фунция, училището оформя до голяма степен мирогледа на едно дете, създава мечти, които то после да преследва. Училищната среда е първата конкурентна среда. Там се създават стандарти, начин на поведение и комуникация с учители и съученици. На спорта също трябва да се гледа като неизменна част от образователната система. В момента много се пренебрегва неговата роля. Спортът изгражда характер, дисциплина, учи децата на екипна работа. Доказано е, че спортът е най-добрата превенция от различните зависимости и най-важното неща за здравето на нашите деца.

- Бихте ли дал примери с Ваши колеги по света, които са успешни политици?

- Много примери мога да дам. Ще посоча само няколко, които имат световно влияние. Това е моята класация без да има претенции, че трябва да е в такава последователност. Арнолд Шварцнегер - израснал в малко австрийско градче, спортист, артист и губернатор. Ронаналд Рейган - спортист, артист - преминава през разични длъжности до президент на Америка. Клин Инстууд - артист и по късно кмет. Виталий Кличко - спортист и кмет на гр. Киев.

