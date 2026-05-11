ПБ започва борбата със спекулата и слага край на пировете по време на чума

„Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламента.

„Едните са свързани с цените, а другите - за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите”, обяви депутатът Явор Гечев.

По думите му има няколко фактора, които вдигат цените. „Едните са оправдани - високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки”, заяви той.

„Досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в „черния списък”, стават 33 - добавяме 20. Вкарва се понятието на доказване на прекомерно висока цена. Вторият аспект на промените е т.нар. регистър на проследимост. Той касае търговията на едро - въвежда се цялостен регистър, който ще документира продукцията по цялата верига, но това няма да носи допълнителна тежест за търговците. Когато заработи механизмът, некачествени стоки няма да бъдат пропускани на българска територия. Третият аспект е заимстван от германското законодателство - съвместно монополно положение - когато няколко субекта на пазара, независимо дали са свързани като собственост, притежават пазарна сила, която създава аномалии в цените”, обясни Гечев.

Депутатът Константин Проданов раздели причините за инфлацията на три групи - външни шокове, макроикономически тенденции и спекула.

„Ценообразуването у нас има два компонента - между производител/доставчик и търговска верига - в прерогативите на КЗК. Тъкмо нелоялните търговски практики искаме да преборим. Не искаме да извиваме ръцете на веригите, а те да не правят същото с производителите и потребителите. При отношенията с крайния потребител компетентна е КЗП. Затова предлагаме няколко промени - с първата удължаваме действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август. За година напред удължаваме и задължението на търговските вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно за артикулите на дребно. Освен това продължаваме изискването за обосновка при повишаване на цените. Освен това увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага”, съобщи Проданов.

Той обяви и въвеждане на понятието „справедлива цена”. „Тя ще се изчислява по методология на Министерството на икономиката и не представлява таван на цената или на надценката, а стойността на един артикул в нормално функционираща икономика без изкривявания на пазара. Целта е дисциплиниращ ефект при търговските вериги, както и да служи като сигнал за проблеми при ценнообразуването. Всички изброени мерки са пазарни. Очакваме те да доведат до значимо овладяване на спекулативните процеси в малката потребителска кошница. Борба със спекулата и край на пировете по време на чума”, уточни Проданов.

По думите му т.нар. обратни фактури са включени в новите предложения за законови промени.

