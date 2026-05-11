Цветан Василев и наглостта на един подсъдим банкер

Казват, че надеждата умира последна. За нея не знаем, но за наглостта сме сигурни. Доказа го за пореден път бившият банкер, бивш мажоритарен собственик на КТБ и настоящ главен подсъдим по делото за умишленото фалиране и източване на милиардите от трезора Цветан Василев.

Беглецът от правосъдието

Василев, който от години се укрива в съседна Сърбия, даде през уикенда интервю за БНР, за да честити на новото управленско мнозинство в лицето на „Прогресивна България“ и лидера й и премиер Румен Радев. И да даде да се разбере, че обмислял връщане в България, но под условие – трябвало да му се осигури „законен“ съдебен процес.

Защото в настоящия всичко било фалшиво - и експертизите на вещите лица, и докладите на парламентарната комисия и на реномираните одиторски компании, както и на чуждестранните фирми разследващи финансовите потоци, и стотиците свидетелски показания, както и томовете събрана и анализирана счетоводна и финансова информация, само неговите (на Василев) твърдения били, видите ли, самата и единствена истина.

Друг е въпросът колко ниско трябва да е паднало нивото на Националното радио, щом дава програмно време на фантазиите на избягал от правосъдието, обвинен за източването и фалита на банка превърната във финансова пирамида. А може би нерегламентираното влияние на близки до ПП-ДБ олигархични кръгове върху програмната политика на радиото е по-силно от професионализма на работещите там.

Това далеч не е първият път, при който бившият банкер и подсъдим, бягащ вече над десетилетие от родното правосъдие, прави опит да подлъже и обществото ни, и управляващите. Той изпълзява от сенките на убежището си в сръбската столица Белград всеки път, когато у нас има смяна на властта. Явно, надявайки се, че паметта на гражданите е къса. А на новите управляващи – още по-слаба и вкупом са забравили удара, който той нанесе и на държавата, и на вложителите в КТБ.

Удар, който беше толкова голям, че костваше на българската хазна над 3,25 млрд. лева. Това е сумата, която държавата изплати на вложителите, ужилени именно от Василев и организираната му престъпна група, за източване на КТБ. При това тази сума покри само гарантираните по закон влогове.

Дупката в трезора и изчезналите милиарди

Самата щета, нанесена на банката и депозитарите в нея възлизаше на над 5 млрд. лева, огромната част от които беше доказано, че са отишли към Цветан Василев и приближените му, източени през кухи фирми, пряко свързани с бившия банкер.

Схема, превърнала КТБ в огромна пирамида, както показа докладът на специално наетата от Народното събрание международна разследваща кантора AlexPartners, чиито изводи бяха потвърдени и от американския икономист проф. Стив Ханке, и от Арбитражното дело в съда във Вашингтон. То беше стартирано срещу България от един от миноритарните акционери в КТБ – Оманският фонд, но страната ни го спечели именно, защото беше доказано, че трезорът е източен от мажоритарния си собственик Цветан Василев и реално е бил превърнат в пирамида.

Десетки са фирмите, регистрирани от секретарки, шофьори и охранители, нямащи един лев оборот, но щедро кредитирани от КТБ с милиони левове и без обезпечение. Получените кредити кухите фирми са предоставяли на трети и четвърти фирми по веригата, последните от които от своя страна са придобивали активи за Цветан Василев и под негов контрол, за да се прекъсне връзката с банката. Схемата бе многократно обяснявана през годините и днес едва ли има нормално мислещ човек, който да приеме, че КТБ е била нормално функционираща банка, а не финансова пирамида.

Вторичният грабеж и кремълските покровители на Цветан Василев

Наглостта на бившия банкер обаче далеч не спря само с източването на КТБ и бягството му в чужбина, за да се укрие от правосъдието в България. Веднъж осигурил си убежище в Сърбия, той стартира опити за вторичен грабеж на трезора. При това в полза на близки до него хора, в страната и чужбина – включително санкционирания руски олигарх Малофеев.

„Съдружието“ между Василев и Малофеев далеч не е случайно. През 2015 г. Василев стартира няколко опита да открадне малкото истински активи, закупени с парите на КТБ, но извън контрола на банката, в полза на московския си покровител. През пионките на Малофеев Пиер Луврие и Дмитрий Косарев, като Василев се опита да финтира обществото ни и да прехвърли без пари на кремълския олигарх военните заводи „Дунарит“ и „Авионамс“, БТК, както и фирмите ГАРБ, НУРТС, Фърст диджитал и телевизия TV7. Схемата за прехвърлянето на стратегическите активи, закупени с парите на КТБ към хора от обкръжението на руския олигарх Малофеев стана известна като „Плана България“ и беше разкрита от прокуратурата през 2019 г. Тогава стана ясно, че целта е била посредством активите да се прокарват руските хибридни медийни интереси в страната ни, за да бъде изменена геополитическата ориентация на обществото ни от евроатлантическа в сателитна на Москва. В следствие на разкриването на плана, с десетгодишна забрана за влизане на територията на България се сдобиха Малофеев и бившият генерал от ГРУ Леонид Решетников, а Николай Малинов, също участник в плана, беше предаден на съд за шпионаж. Под ударите на закона в САЩ попадна и американския гражданин и продуцент Джак Ханик, на когото впоследствие Василев се опита да прехвърли телевизията ТV7. И този план не се реализира, но Ханик се сдоби с обвинение от американската прокуратура.

На фона на всички тези факти, не е ясно кого точно се опитва да заблуди Цветан Василев с твърденията си, че у нас нямало да има „честен процес“ срещу него. Доказателствата, заковаващи и бившия банкер и хората от обкръжението му са толкова много, че реалната цел на тази мантра е единствено да хвърля прах в очите на обществото. Надявайки се, че все още има някой, който да се върже на лъжите му. Или Василев живее в някакъв негов си свят, в който реалността е толкова изкривена, че финансовата пирамида изглежда като изрядно функционираща банка, а кредитирането на кухи фирми, свързани със самия него и неговите проксита изглежда като вид иновативно банкиране. Да, ама не - както казваше покойния журналист Петко Бочаров. Това е светът само в главата на Василев - светът отвън обаче е различен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com