Всичко за Цветан Василев

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Der Standard на ишлеме

Der Standard на ишлеме

Австрийското издание се превърна в пощенска кутия за поръчкови статии, продукт на колаборацията между ПП и Цветан Василев

11 август | 9:16
0 коментара
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Внимание! Кречетало в ефира!

Внимание! Кречетало в ефира!

„Дондуков“ 2 активира съветски възпитаник на заплата при олигарха Цветан Василев, за да отвлича вниманието от разкритията срещу хората на президента

05 февруари | 18:23
2 коментара
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