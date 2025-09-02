"Бойците" в акция "Кой ще ни даде пари?"

Лятото свършва и всички летовници започват с тъга да се замислят за предстоящата есен и за още по-тъжния факт, че парите за парното са заминали за коктейли на плажа и други летни разточителства. И за да не се стигне до ситуацията от клипа „Кой ще ни даде пари?“, се налага да се мислят бързи начини да се заработват едни „къси“ кинти, с които да се стартира дългия есенен сезон. Точно такъв проблем явно има и един известен видинчанин – наемникът на задкулисието Георги Георгиев. Или известен още като Жоро „Боеца“ на укриващия се в Белград от родното правосъдие банкер – беглец Цветан Василев.

„Въоръжен“ с фалшива пресскарта на несъществуваща медия, международен паспорт и няколко гавази с вид на общи работници, Жоро доказа, че може да заработва и на час като „граждански строителен надзор“. Не сте чували за подобно нещо? Е, явно нямате въображението на Жоро Боеца, който няма проблем да се обяви за „граждански“ съдия, прокурор, данъчен инспектор или катаджия, стига циркът, който спретне по поръчка на боса си от Белград да успее да се появи в медиите. В конкретния случай – да влезе в централата на ДПС в София, за да си заработи надницата, представяйки се именно за… „граждански строителен надзор“

Та, същият този Жоро, явно е свършил по плажове и яхти заработените допреди месец пари от своя патрон. Пари, които получава, за да ходи и да атакува по просташки, недемократичен и най-важното – незаконен начин, различни институции, които босът на Жоро Цветан Василев не харесва.

Сред тях са серия от правоохранителни власти като прокуратура, съд, антикорупционна комисия, парламент, Министерски съвет и всеки дръзнал да пита защо Василев окраде няколко милиарда от българските граждани и държавата, а вече 11 години си живее царски в Белград – без присъда и под закрилата на руските си приятелчета, на които се беше запътил да продаде „България“.

А мишена номер 1 на този задкулисен кръг от години е лидерът на ДПС и председател на ПГ на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, който целенасочено и от години вади наяве всичките афери на същите тези олигарси, към които се числи и Цветан Василев. И затова последният се налага да плаща на разни клоуни като Жоро „Боеца“.

Все пак безспорен факт е, че за Георгиев няма данни да се води някъде на работа (извън собственото си НПО), не развива бизнес. Освен явно да заработва от циркове по поръчка на Цветан Василев. И затова без грам законово основание връхлетя в сградата на ДПС с фалшива карта на представител на медиите и с твърденията, че бил граждански строителен надзор – несъществуващо в правния мир понятие, за да изкара, че ремонтът бил незаконен. А накара и асистента си да извика полицията на телефон 112, за да се опита да я принуди да наруши законите и да влезе тя в ролята на строителен надзор.

Всъщност Жоро не изпитва особена привързаност към закона или някоя кауза, той просто обича „шума на парите“ и бързо се ориентира от къде може да получи повече от тях.

За тези, които са забравили, ще припомним само един факт – от върл привърженик на ГЕРБ Гошо се обръща на 180 градуса и започва да бълва фалшификати срещу властта и да организира комични протести с по десетина човека. Той е редовен участник и организатор на протестите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" срещу властта в страната.

Георгиев е изловен в кражба на членския внос на партийната организация във видинската община Дунавци, малко след като е станал фанатизиран фен на Борисов и му се кълне във вярност. Скандалът на място е огромен и той е изключен от партията, разкриха преди време членове на ГЕРБ пред медиите. Разкритието за кражбата се оказа доста неудобно за Гошо и той за известно време се покрива, спекулирайки, че е "болен". Докато се жалваше, че е останал без пари, си намери нова касичка.

Затова сега е много интересно ние като общество да си отговорим откога един осъден хулиган, бивш кадър на ГЕРБ, авер на Цветан Василев, има моралното право да определя кой е прав и кой е крив в нашето общество? Как така човек с криминално досие, известен с агресията си, ще бъде лицето на справедливостта? И още по-важно – кой му плаща за тази „справедливост“?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com