Кмет на ГЕРБ премина към ДПС-Ново начало: Пеевски работи за хората

Кметът на село Гроздьово, община Долни чифлик, Ирхан Хасан е преминал към „ДПС-Ново начало“. Информацията беше потвърдена от самия него, предаде Радио Варна. Той напомни, че на последния местен вот е избран като кандидат на ГЕРБ.

„Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна. Проблемът е, че искахме в общината Долни чифлик да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, така както в Провадия или Дългопол. Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци“, допълни Хасан.

С преминаването му към „ДПС – Ново начало“ движението продължава да укрепва присъствието си в региона на Варненска област.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com