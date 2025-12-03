Нови сблъсъци с полицията! Маскирани мятат бомбички

Нови протести имаше и тази вечер в страната. Най-драматично бе в Сливен, където локали и маскирани младежи влязоха в сблъсъци с полицията. Демонстрацията започна спокойно, но не продължи така. Младежи, облечени в тъмни дрехи, застанаха най-отпред, като започнаха да хвърлят бомбички и пиратки.

Полицията веднага реагира, като им отправи предупреждение. Един от младежите е напсувал полицаи, според униформените, и е бил изведен.

За секунди се стигна до сблъсък с полицията. По официална информация от полицията няма пострадали и задържани.

Против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. се обявиха в Русе. Протестът е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града, предаде БТА. Участват и представители на местните структури на МЕЧ, "Величие" и граждани.

Кметът Пенчо Милков обяви вчера във фейсбук, че оттегля внесеното предложение за увеличаването на ставката на данъка върху недвижимите имоти и на имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

"Относно такса битови отпадъци - в проекта за Държавен бюджет за 2026 г. бяха предложени текстове, които отлагат въвеждането на принципа "замърсителят плаща", но те нямат действие, защото законопроектът беше оттеглен и не е приет. Затова Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание", посочи кметът.

Протести имаше още в Пазарджик, Монтана, Велико Търново, Разград, Видин, Благоевград, Шумен, Ямбол и в София. Те бяха организирани чрез социалните мрежи. Навсякъде имаше депутати и активисти на "Продължаваме промяната", които буниха хората да искат оставка на правителството.

