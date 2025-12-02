Разкриха се! Новата сглобка - Мирчев и Радев!

Маските след снощните погроми в центъра на София окончателно паднаха. Новата сглобка се разкри - Ивайло Мирчев запя в хора на Румен Радев, искайки оставка на вътрешния министър и правителството. Снощи, в разгара на погромите, организирани от маскирани ултраси зад Кирил Петков, президентът поиска оставка на кабинета и предсрочни избори.

"Ние винаги сме били в една позиция срещу това управление“, издаде се Мирчев в отговор на въпроса дали позициите на ППДБ не се припокриват с тези на Радев.

"Все още Румен Радев е президент на страната, той няма проект, няма политически ход“, опита се неловко Ивайло Мирчев да се измъкне от капана, в който сам падна по темата с Радев.

Сред хулиганите Мирчев привидя майки с колички, както и някакви огромни тълпи от водени преди години за ръка младежи. Протестиращите пък били десетки хиляди, внуши полупредседателят на ДБ.

Хората били гневни, изцепи се Мирчев и отново поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, че се бил опитал... да им провали протеста. "Ние ще го намерим и ще му я вземем!“, закани се по отношение на Митов един от водачите на протеста, който прерасна в метеж и погром.

Мирчев повтори над 10 пъти името на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. И се закани да се саморазправи с колегата си Даниел Лорер. Заплаши го, че щял да му бие един шамар зад врата, задето казал преди време, че Делян Пеевски се е променил за добро.

