Метежът на ПП! Раниха журналист и полицай, има припаднали! Пожар пред офиса на ГЕРБ /СНИМКИ/

Напрежението в столицата не стихва. Огромен пожар избухна пред офис на ГЕРБ на бул. "Дондуков". Платени провокатори са влезли в сградата и са извадили всички мебели, след което са ги запалили. Районът по бул. "Дондуков" прилича на военна зона.

Има данни за пострадал журналист и най-малко един ранен полицай. Журналист на БНТ е бил ударен по време на безредиците, като парамедик е търсил пострадалия репортер на мястото на инцидента.

Протестът, организиран от "Продължаваме промяната-Демократична България" под мотото "Няма да позволим да ни ограбят", стартира малко преди 18:00 часа пред Министерския съвет при засилено полицейско присъствие.

След 20:00 часа обаче се появиха провокатори, които предизвикаха остри сблъсъци с органите на реда. В тяхна посока бяха хвърляни: бомбички и камъни, капак от кофа за боклук и пътни знаци, запалена кофа за боклук

Полицаите отговориха, като в рамките на протеста беше използван сълзотворен газ. Наложи се и намеса на пожарната, която извади пожарен кран, вероятно заради запалената кофа за боклук. Към мястото на инцидента бързо бяха изпратени и допълнителни полицейски сили.

Очевидци твърдят, че има и ранен полицай, който е със счупен крак. По непотвърдена информация един от протестиращите е припаднал.

След като приключиха речите на лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България" пред МС, Кирил Петков призова протестиращите да се насочат към централите на политическите партии.

Точният брой и състоянието на пострадалите тепърва ще се изясняват.

