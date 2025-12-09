Първи подробности за спецоперацията на "Кобра". Разкрития за вандалите

С първи подробности за проведената в 4 софийски квартала операция на спецотряда "Кобра" излезе шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Установени са 43 служители във финансови къщи, от които 34 са криминално проявени. Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, които са задлъжнели и стават лесна плячка срещу малка финансова облага или опрощаване на сума, да вършат действия, за които ги принуждават, разкри Николов по повод протестна от 1 декември. Спецоперацията на "Кобра" бе в заложни къщи в София.

"Тези финансови къщи генерират една престъпност, тъй като клиентите им са или наркозависими, или хазартнозависими.

От друга страна - събирачите много често прибягват към принуда, използвайки физическа сила, за да си съберат вземанията. Селектирахме доста лица, които считаме за организатори и такива, които ще организират групи за утрешния протест.

Надявам се, че сме ги възпрели и тези лица няма да достигнат до протеста", допълни главен комисар Николов.

Той поясни, че засега дейността им се проверява и няма задържани, тъй като дейността им не е незаконна.

"Получаваме информация от депутат на "Възраждане", че ще дойдат с 6 автобуса, които ще бъдат на стълбите на БНБ и ще проведат свой протест, който ще се влее в другия", разкри още той.

Гл. инспектор Иван Георгиев разкри, че СДВР е получил уведомление, че е заявено мероприятие на пл. "Независимост". Във връзка с него е проведена работна среща, на която организаторите нямаха информация за протичане на събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com