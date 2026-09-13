Първи подробности за спецоперацията на "Кобра". Разкрития за вандалите
Наркомани и хазартнозависими били превърнати в ударен отряд за погромите на 1 декември
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Наркомани и хазартнозависими били превърнати в ударен отряд за погромите на 1 декември
Хората започнаха да пазаруват масово от заложните къщи, има интересни евтини вещи
Вещите, които се залагат, също са по-скъпи
Заложни къщи правят оценки по снимка
Близо 40 хиляди деца не могат да учат онлайн заради липса на устройства
Фирмите предлагат на клиентите свой поръчител, който оскъпява двойно взетия заем, заложните къщи прибират от клиентите допълнителна сума за "съхранени...
Сериозен бум се наблюдава при новите златарски магазини и заложни къщи в страната. Само през юни в регистъра на Министерството на финансите са добавен...
Няма нито една компаньонка с касов апарат