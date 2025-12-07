"Промяната“ запали 3 фитила на омразата

Най-лесното нещо в България е да запалиш фитила на омразата. „Промяната“ отлично знае това и го използва по най-бруталния начин. Защото иска властта, но хората не пожелаха да й я дадат. С право – още сърбаме пагубните резултати от това.

Първата клечка бе драсната още на протеста в понеделник, когато ораторите около Асен Василев, Иво Мирчев и Кирил Петков се заиграха и с етническата карта, пускайки манипулативни кадри на екраните с турци и роми.

Втората искра запали днес най-слабият вътрешен министър в новата ни история Иван Демерджиев. Макар че на площада в понеделник имаше хора от всички възрасти, съсловия и партии, той обяви митинга за хомогенен. И като изпечен пепеец подмени истината – вместо срещу бюджета, хората протестирали срещу „държавата с главно Д“. Нещо повече – като достоен лакей на Радев Демерджиев разтръби как единствен президентът се позиционирал на страната на гражданите и показал пътя на управлението. За да стигне до крайната цел на изявата си – ако президентът излезел с партия на избори, щял да „да ги помете“. Същото, което близките до Радев олигарси братя Бобокови обявиха миналата седмица в комфортното за тях студио на бТВ. А след това Пламен Бобоков отиде на кафе с Васил Божков, за да обсъждат новите протести срещу властта.

Защо „Промяната“ е нервна и си играе с най-опасните неща – омразата и етническата карта? Защото истината за това кои хора срещу какво протестират излиза наяве.

НЕ на омразата, обяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Структурите на ДПС първо излязоха с масови декларации в негова подкрепа, сега правят масови протести в страната в защита на държавността във вторник от 18 ч. На тях ще стане ясно какво мислят хората по градовете в цялата страна. Не само на жълтите павета, където „Промяната“ прави новия си голям митинг ден по-късно – в сряда. Пълните площади плашат „Промяната“, защото показват енергията в страната и истинския глас на хората. А той не е нито на ПП, нито за Радев.

Затова и днес третия фитил на омразата запали Елисавета Белобрадова с пост във фейсбук, в който пусна тежката манипулация, че в Кърджали и Хасково плашели болните хора с отнемане на пари и асистенти, ако не отидат на протеста. Белобрадова също стъпи на етническа мина, разделяйки българи от турци.

Играта на „Промяната“ е особено опасна, защото настройва българите едни срещу други. Изправя млади срещу стари, бедни срещу богати, болни срещу здрави. А в дни на крайно разделение – заради еврото, заплатите, пенсиите, бюджета, това е пагубно. Това ли е целта?

