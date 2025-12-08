Протестът на Gen Z е зле прикрит опит с райски газ да рестартираш либералната олигархия

Няма начин, дори и да не се интересувате от политика, дори да не гледате телевизия, дори и да не прекарвате всяка секунда в социалните мрежи, да не сте разбрали – „народът прави революция срещу мафията“. Научили сте го, защото от пазача на платения паркинг в „Обеля“ до мениджъра на IT-стартъп, за разлика от вас, не излизат от собствения им виртуален балон.

А този балон е досущ като онези, пълни с райски газ, които красиви девойки от Gen Z, усмихнато ще ви продадат срещу 5 евро във всяка дискотека, било във Видин, Първомай или в Студентски град. Разлика няма, никаква. И едното и другото ще ви донесе фалшиво чувство за приповдигнатост, но накрая потърпевши ще сте вие, които сте станали жертва на балона, пълен с райски газ или с фалшивата приказка за "протеста на Gen Z", което всъщност е зле прикрит опит за рестарт на либералната олигархия.

„Сглобката“ между ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС преди две години, изпрати в миманса нахалните шарлатани от „Промяната“ и самовлюбените нарциси от „ДеБе“. Победата на Тръмп в САЩ буквално ги довърши, но не напълно. Имаха достатъчно време, почти цяла година, за да разберат какво се случва и отново да си повярват, че са единствените носители на морал и прогресивност, за да поискат отново да са във властта.

Нищо, че половината от лидерите им се оказаха уличени в престъпления. Все пак живеем във времената на „пост истината“ и няма значение какви си ги вършил, какво има срещу теб в антикорупционната комисия, ДАНС, полицията, прокуратурата и съда, важното е какво казваш на облъчените от балона в социалните мрежи. Стигна се дотам, че кметът на Варна Коцев и бившият заместник кмет на столицата Барбутов, първият от ден първи, вторият половин година по-късно, абсолютно безцеремонно започнаха да експлоатират дори невръстните си деца в пропагандата по спасяването си от наказателно преследване.

Това е само малък елемент от подмяната на реални факти и събития, с фалшиви такива. Всъщност, отдавна истината е изчезнала, не очаквайте да я чуете от политиците от ПП-ДБ или от медийния им слугинаж, включващ мейнстрийм медии – трите големи телевизии, десетки сайтове, блогове, подкасти и прочие и разбира се – профилите на инфлуенсъри, рекламиращи до вчера лосиони против акне, а от днес с претенция за професори по финанси, минимум. Заради това не се изненадвайте, че водеща политическа тема като бюджетът на една страна у нас се превърна в поле за дискусии от „ергенки“ и локали, а гласът на експертите бе заглушен от Тик-Ток клипчетата на Белобрадова, Василев, един с гел, друг с пеньоар, Божо Пърхота и Ивайло Оземпика.

Дискусия за параметрите отдавна няма, има опорки, манипулирани заглавия и лавина от лъжи. Само че от това ще страдат обикновените хора, включително и мнозинството от десетки хилядите, които излизат по площадите в София, Пловдив, Варна и т.н.

Една от опорките, които се лансират, е свързана със задлъжняването на държавата. „Мафията“ искала да тегли заеми, които ще ги плащат нашите деца и внуци, та и правнуци. И това е лошо. Преди две-три години беше хубаво, защото същото правеше Василев, с пеньоара, но сега е лошо. Само, че кметът на София ПП-ДБ Терзиев, обяви онзи ден на спа-семинар с журналисти, че бюджетът на погрознялата столица през 2026 г. щял да бъде рекорден. Откъм заеми.

Кой ще ги плаща, обаче, никои не пита, защото пропагандната машина е заета да чертае мрачни прогнози за битието на партиите, подкрепящи правителството. Да обобщим – ако Желязков и Петкова теглят заеми, това е гръцки и румънски сценарии, ако го тегли Терзиев – найс, а? Изненадани не трябва да има, защото още преди два месеца ви бе обяснено, че този софийски кмет не е виновен, че няма сметопочистване в най-голямата спалня на България – „Люлин“. Мафията е виновна, нали? Сега като цяла София остане без почистване на кофите за боклук, а и на позабавилия се сняг, да си знаете, да търсите другаде виновните. И да не забравяте, че „мафията“ иска да ви увеличи осигуровките, но доброто момче Терзиев иска да ви прибира по две евро на час, за да си паркирате колата, ако водите детето на детска градина.

За да има масовост, каквато несъмнено бе постигната, този път се прибягва и до кални номера, познати от иначе вражески сили. Помните ли, че само преди година същите тези демократи бяха изплашени, че в съседна Румъния един търговец направил тежки манипулации в социалните мрежи, особено в Тик-Ток и взел, че спечелил първият тур на изборите.

Не се ли случва същото сега у нас, не се ли ползват алгоритмите на социалните мрежи, за да запълват балоните (пространството, до което даден потребител достига чрез своя профил) във всевъзможни социални платформи – Фейсбук, Инстаграм, Екс, Туба-та, Телеграм групите, Трейдс, а най-вече Тик-Ток.

В Букурещ службите уличиха Джорджеску в подривна дейност, връзки с Путин и кариерата му на политик спихна. Как си представяте у нас ДАНС, да разкрие дали кукловодите на ПП-ДБ, не прилагат същата схема, която Джорджеску доказано успешно приложи сред румънците? Ако нашето контраразузнаване го направи, веднага ще полетят обвинения, че са „бухалки“, че „мафията“ ги използва, че застават срещу народа и прочие. Съществената разлика е, че хората на Сорос в Румъния бяха опоненти на Джорджеску, а в България същите използват схемата, за да манипулират масите през балоните с „райски газ за мозъка“ в социалните мрежи.

Но това далеч не е всичко, защото има още много. На 1 декември, по добре познат сценарий, прилаган многократно, лидерите на протеста, начело с Петков, бивш министър-председател и търговец на лактобацили, упорито надъхваше тълпата да търси разправа с врага. И понеже сградата на Партийния дом беше празна, то неолибералите с нацистко самосъзнание набързо припознаха полицията за враг №1 на улицата.

Елементарната провокация не сработи – полицията не наби никого. И се оказа виновна за това, ако съдим по мозъчните напъни на Оземпика, Пърхута, Гнома, Козилата, Касиера Маноле и прочие флора и фауна, да се упражняват по тактика на контрол върху тълпата. След като се провалиха и в това, същите решиха да направят със (цели шест дни) закъснение цяла фейсбук група на пострадалите от „полицейско насилие“ от 1 декември. Да ви прилича на нещо това? Нещо от Холивуд, което разби кариерата на актьори, режисьори и продуценти, преди да обществото в Америка да осъзнае, че движението MeToo, не е нищо повече от райски газ либерален инструмент за манипулация на масите.

Нека се върнем към протеста на Gen Z или както Дайнов, от Комсомола в Миндя, го определя като революция. Трябва да си сляп, за да не видиш, че учениците на протеста, всъщност са там без изобщо да знаят какво искат. Те са като едни невинни ярета, които са вкарани в кошарата от купчина овчари, използващи за примамка желанието на всеки млад човек да изпъкне. Колко само изкуствен интелект е впрегнат да се творят колажи, клипчета, за да бъде тренди за джей зи-тата. Само, че овчарите и най-вече кукловодите им подценяват хората.

Нито са забравили какво беше през 2013-та и 2020-та, как улицата произведе фалшиви спасители, алчни марионетки и неможещи шарлатани. Ако някой си въобразява, че ще подмени истината и реалността, то много скоро ще осъзнае, че сам е попаднал в собствения си балон пълен с високи дози райски газ. Иначе няма рационално обяснение на това – да си от „Да, България“, да си майка на локал, който е заснет как замеря полицията с боклуци, обижда, руши, влиза умишлено в сблъсъци с органите на реда, но да твърдиш, че той е жертва на тормоз.

А когато истината излезе наяве, че синът ти, който е само на 21 години, има дебело криминално досие, включващо два пъти задържане за притежание на наркотици, при това далеч по-тежки от райски газ, задържан е и за участие в анонимни групи за тормоз, т.нар. „локали“, да обясняваш, че трябва да има справедливост?! Къде е била тази същата майка, за да не възпита детето си или всъщност го е възпитавала да руши, да хулиганства, да обслужва интересите на либералната олигархия – Прокопиев, Бобокови, Божков и т.н.

Била е и тя на протест, през 2013-та и през 2020-та, за да обслужи истинската мафия, прикрита зад либералната мъгла от райския газ на балоните, в които хиляди млади хора наивно ще попаднат днес и утре, мислейки, че правят нещо историческо и героично. Не, просто са използвани в един зле прикрит опит за рестартиране на либералната олигархия, която иска да превзема държавата.

