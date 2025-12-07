Вежди Рашидов: Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва да го приемат

Вежди Рашидов анализира протестите и направи препратка с минали такива.

На премиер непоискан съвет не се дава и няма как да му се бъркам - той е премиер, той е началник. Ако нещо ме пита, казвам мнение, но гледам да помагам в културата. Това не са първите или последните протести в света или у нас.

Самият аз съм бил протестър. С Виктор Пасков правихме протест, защото майките се плашеха да ходят по улиците вече. Подкрепял съм и СДС, Иван Костов. Това разказа съветникът по културни въпроси на премиера Росен Желязков - Вежди Рашидов, пред NOVA.

"Тогава бяхме с Явор Милушен. Имаше барикади, пейки, гуми и Цветана беше много мила и викаше "Дай да носим чай", като майчица мила. Наблюдавам процесите, защото и аз съм една неспокойна душа и тези хора са ми интересни.

Аз съм наясно, че идва смяна на поколението и по-възрастните трябва да го приемат и да дадат възможност на младите да направят живота си какъвто искат", разказа още той.

"Беше ми много интересен протестът срещу ГЕРБ - там имаше едни много млади, красиви физиономии на хора, студенти, майки с деца. Беше приятен протест. Не съм бил на протеста, но се виждаше добре от съседните сгради. Стана ми приятно, че виждах поколението, което търси своя път напред.

Стана ми много неприятно и от другите кадри - горенето на кофите, разбиване на коли и блъскане. Това не само ме притеснява, но е и пътят към анархията. Излязоха ония красиви хора и в един момент се появиха едни тарикати - какво правиха тия хора? Оглавиха протеста, обезсилиха го, защото това обезсилва чистия протест, омърсява го.

Някои хора хвърляха развалени риби, яйца срещу паметници на културата, а после станаха министри на културата", припомни Рашидов.

Според него предстои тежка инфлация и тежка зима, но не заради еврото - "то е само финикийски знак".

"Слушах Диана Дамянова, каза нещо много хубаво - не може да се протестира, за да стане, а после да се чудим какво ще правим.





