Червена фурия се върна в БСП. Излиза срещу двама големи

Червена фурия се завърна в БСП и става водач на листа. Татяна Дончева ще бъде начело на пловдивската листа на социалистите. Дончева ще се изправи срещу Бойко Борисов, който традиционно играе от Пловдив и срещу Румен Радев, който се очаква да бъде водач на листата на "Прогресивна България" под тепетата.

Решението е на днешния пленум на БСП, който окончателно утвърди водачите на червени листи. Крум Зарков повежда списъците на БСП за 52-рия парламент в Бургас и в лидерския 24-ти МИР в София.

Партията обаче тръгна на избори с трус в редиците. Причината за това е разделеното гласуване на парламентарната група за промените в Изборния кодекс преди две седмици. Още тогава лидерът на партията Крум Зарков беше категоричен че тези, които гласуват срещу ветото на президента, нямат място в листите. Всички от ПГ на партията, които гласуваха срещу ветото, днес останаха извън листите. Сред тях са Драгомир Стойнев, Атанас Зафиров, Кирил Добрев и Борислав Гуцанов. Те няма да бъдат изключвани от партията.

„Пленумът премина успешно, готови сме за избори, определихме листите и водачите. Влизаме в кампания със самочувствие, защото изпълнихме мандата на конгреса, имаме обновление”, каза Зарков.

Той заяви още, че БСП "ще пази всеки глас" по време на вота.

Водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори са:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон - Сорбона“. Притежава диплома от Института по политически науки в Париж. Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон - Сорбона“, както и работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки.

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.

Видин 5 МИР: Боян Балев

Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия "Георги Раковски". Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите "Избори" и "Организационен" на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва "Бизнес администрация” в Международното висше бизнес училище в Ботевград Работил в СД ОТО МВР 9 години и в "Държавен резерв и военновременни запаси" като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца. Общински съветник.

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и журналистика. Работил е като главен редактор на „Държавен вестник” и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес. Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на „Движение 21”.

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност „Управление”. Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Гергана Алексова е магистър е по „Право на Европейския съюз“ и „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и по „Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета. Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност „Финанси”, магистър от Универститета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките. Преминал е успешно редица курсове на "Europe Open Source", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление. В Българската социалиститеческа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София, зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.

Припомняме, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева - специалист по публична администрация, здравен мениджмънт и стопанско управление

Габрово 7 МИР: Николай Цонков - специалист по администрация и управление.

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова - работи в банковия сектор

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров - учител и директор на училище

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов - лекар по дентална медицина

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски - експерт по международна дейност

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова - учител по математика и ИТ

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов - спортист

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев - юрист

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров - специалист по европейско земеделие и селски райони

Разград 18 МИР: Николай Пенчев - специалист по ИТ

Русе 19 МИР: Деница Иванова - експерт по европейски проекти

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева - писател

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов - фармацевт

София 23 МИР: Габриел Вълков - председател на Младежката организация на БСП

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов - икономист

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев - юрист

Стара Загора 27 МИР: Иван Кръстев - специалист в областта на социалната политика и трудовите права

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов - доктор по политология

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов - специалист в областта на земеделието

