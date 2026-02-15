Кирил Добрев избухна за "Петрохан“: Секта, ръководена от педофил, подпомагана от ПП-ДБ

Цялата държава се е превърнала в криминалисти, които разследват случая „Петрохан“. Аз мога да говоря като 54-годишен мъж, християнин с две деца, хетеросексуален. За мен това е секта, която се предвожда от педофил, подпомагана, финансирана от деятели на ПП-ДБ. Това заяви в предаването „Защо?“ на бТВ народният представител от БСП Кирил Добрев, председател на транспортната комисия в НС.

Менторският тон на либералната общност

Тази либерална общност, която в последните години менторски ни налага тон и начин на мислене, смята, че може да замени държавата с някакви неправителствени организации, които да поемат охрани и т.н., възмути се Добрев. И допълни: „А в момента, в който имаме проблем, отново се обръщаме към държавата и започваме да търсим отговорност от от нея“.

По тези неща нямаше спор - че това е секта, че е предвождана от педофил, и хора от тази общност са общували с него, посочи още веднъж Кирил Добрев.

Няма нито един от ГЕРБ или от ДПС, който да им дарявал под някаква форма пари, посочи депутатът по повод даренията от кмета Васил Терзиев и Саша Безуханова за петроханското НПО.

Пушек в очите на институциите

Този либерален модел, който се ширеше в последните години е хвърлил пушек в очите на институциите. Тези деца не са ходили на училище. Аз имам две деца, ако не ги чуя 48 часа се притеснявам, а тези хора ги оставят с месеци и са спокойни, че всичко е наред, възмути се Кирил Добрев.

След това МВР, екологията, някакви разрешителни се дават за охрана на защитени територии, закрито РПУ-то в Годеч, 16 разрешения за оръжия на един човек в един ден. Не може държавата да се превърне в НПО, а когато има проблем, отново викаме държавата и я обвиняваме в бездействие, продължи народният представител от БСП.

Новото ръководство на ПГ на БСП

По повод решението на новия лидер на БСП Крум Зарков да смени ръководството на ПГ на БСП, част от което бе и Добрев, народният представител заяви: „За мен никога не е било проблем дали ще седя на първия или на последния ред. Новият председател иска с други хора да работи. Влади Георгиев - човекът, който е на моето място е много интелигентен, каза Добрев.

Крум Зарков сам не е в състояние да направи нищо. Най-важен е екипът, посочи още Кирил Добрев. Той коментира конгреса на БСП и избора на Зарков за лидер.

"Хубаво е Зарков да опознае партията"

„Изключително спокоен конгрес. Останаха две тенденции – Крум Зарков, критик на днешното управление и Борислав Гуцанов, един от добрите социални министри. Оттук нататък започват големите проблеми на Крум Зарков. Хубаво е да опознае партията, за да спре преливането на хора към проекта на Румен Радев и към „Възраждане“, коментира още Добрев.

А не да се правят опити БСП да стане симпатична на други партии. Лява жълтопаветна партия БСП не може да стане, отсече Добрев.

Изборът на Крум е радикална промяна

Но той е и шанс за БСП, каза депутатът.

Не съм имал договорки или каквито и да било други неща с Новото начало. На младия лидер на БСП мога да кажа, че десетки кметове на БСП имат заместници от ГЕРБ и ДПС. Има 24 общини, в които без Ново начало не може да бъде избран кмет. Мнозинството му в общината го прави ДПС Ново начало, обясни още Кирил Добрев.

Романтичният период ще премине

оттук нататък идва реалността, отсече той.

Включването в правителството не беше грешка, но участието вътре имаше редица грешки, каза Добрев и посочи четирите големи успеха на властта: „рестартирахме държавата, увеличихме заплати, наваксахме всичко по ПВУ, 6 милиарда усвоихме и влязохме необратимо в еврозоната“.

Грешките на БСП във властта

Сред грешките на БСП той посочи избора на Мая Манолова и фактът, че цялото ръководство на партията бе или в кабинета, или в парламента. Капсулирахме се. Бяхме малко като бюро по труда – много хора очакваха, че като БСП е във властта ще решат личните си и семейни проблеми. Не го правиш и накрая те те жертват. Жертването на Киселова също бе грешка, продължи Кирил Добрев.

На социалистите ще кажа: Не се извинявам, че ви вкарах в реката, извинявам се, че не можах да ви докарам до края на реката, удавихме се по средата, каза Добрев.

Партията на Румен Радев

Попитан дали БСП се страхува от партията на Румен Радев, той отговори: „Страх от Радев не, но имам големи притеснения“.

Навремето царят вкара в политиката артисти, сега влизат, чувам, спортисти, бивши военни, продължи Добрев. Той подчерта, че никога не би отишъл в партията на Радев, защото е четвърто поколение част от БСП и няма да я напусне по никакъв повод.

Накрая Кирил Добрев каза, че Борислав Гуцанов сам си е пуснал слуха, че може да остане в служебното правителство и призова да се изчака няколко дни, за да се види кой е в кабинета на Гюров.

