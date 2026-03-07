Политолог с гореща прогноза за Радев и изборите

Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява. Това каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Партньорство между формацията на Румен Радев и БСП изглежда естествено, прогнозира Ганев.

"Румен Радев набра политическия капитал, който има благодарение на своето последователно противопоставяне на политическото статукво", каза още политологът. „Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото”, допълни той.

"Последното проучване показва, че 1/3 от вота отива при новата формация на Радев. Това са около 1 милион гласа", заяви Ганев.

"Няма да чуем нито от Радев, нито от негови съмишленици за потенциално партньорство, за да не си затворят електорални врати", посочи още той и добави, че нещо такова би било пагубно за Радев.

Кабинетът "Гюров" ще носи имиджова щета за ПП-ДБ, каза още политологът. Ганев смята, че правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджова щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни той.

По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.

