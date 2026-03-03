Радев с първи думи за изборите! Посочи два пътя пред България

Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним Родината, децата си, домовете и нашето бъдеще, трябва да се сплотим. Това заяви президентът (2017-2026 г.) Румен Радев пред журналисти, след като участва днес в отбелязването на Националния празник – 3 март, в Стара Загора.

Румен Радев призова обществото ни да не се поддава на политически и всякакви други разделяния. „Не трябва да оставяме държавата си в ръцете на търгаши. Защото днес това е въпрос на оцеляване и именно това е каузата на Коалиция „Прогресивна България“, която регистрирахме вчера“, подчерта той.

Румен Радев благодари за отправената покана от гражданите на Стара Загора заедно да отбележат Националния празник – 3 март и да почетат паметта на българските опълченци и воините от армията на Цар Освободител – руския император Александър II. „Да покажем, че наши и чужди герои не дадоха живота си напразно. Да покажем, че ние пазим паметта за тях и ценим свободата си. Това е особено важно днес, когато световният ред се разпада през очите ни“, посочи Румен Радев.

Парламентарните избори на 19 април изправят България пред два пътя: или този на „Прогресивна България“ или този на олигархията, заяви Румен Радев в отговор на въпрос. По думите му всяко отклоняване на гражданската енергия по други междинни пътечки, ще води до добре познатия блокаж от последните пет години.

„А това означава раздробен и немощен парламент, редовни правителства, превзети от олигархията с кратък срок на годност или грозни сглобки, които отвратиха българите и убиха надеждата за промяна“, посочи Радев. Той добави, че от днес „Прогресивна България“ тръгва на поход за бъдещето на България и ще спечели парламентарните избори с ясното съзнание за необходимостта от установяване на управление, основано на ясни правила, еднакви за всички; което да защити публичните финанси и бизнеса от олигархията; да установи среда, която да води към устойчив висок икономически ръст и да дава гаранция за всеки българин - за сигурност, за достойни доходи и за европейско бъдеще.

Румен Радев благодари на коалиционните партньори, които са се включили със своето име и със своята регистрация за постигането на двете неотложни цели пред страната: да бъде демонтиран олигархичният модел и да бъде укрепена държавността, за да се отвори пред България път за развитие като нормална, прогресираща и европейска държава. Радев благодари и на ВМРО, които вече заявиха своята подкрепа, както и за всички други партии, които няма да се регистрират за участие в изборите и ще подкрепят „Прогресивна България“.

Запитан за военните действия в Близкия изток, Радев посочи, че опитът през последните десетилетия от тези военни конфликти показва, че всяка едностранна военна интервенция, без мандат на ООН, води до дълготрайна нестабилност и до нови рискове. „И Европа е най-потърпевша - и като увеличаване на цената на енергоносителите, което вече виждаме, и като повишаване на инфлацията“, отбеляза още Румен Радев и подчерта риска от повишена емиграционна вълна и прояви на тероризъм.

По отношение на притесненията на много българи за разполагането на самолети-цистерни на летище „Васил Левски“, Радев заяви, че всяко учение в съюзен формат се планира от предходната година и залага плановете за ученията за следващата година. „Месеци преди провеждането на всяко учение има инициираща конференция, има след това основна, има и финална планираща конференция. И за това доскорошните управляващи трябва да дадат ясен отговор на този въпрос: Имало ли е такива конференции? Как е планирано това учение? Българите трябва да знаят“, подчерта Румен Радев.

Той призова българските управляващи да дадат и ясен отговор, дали са поискали допълнителна защита от нашите съюзници. „Какъв е рискът спрямо България? Имаме ли повишена антитерористична готовност и за охрана на нашата граница? Какъв е инфлационният риск? Какви мерки взема и ще трябва да вземе спешно нашето правителство?“, попита още Румен Радев.

По-рано през деня в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ Румен Радев запали свещ в памет на загиналите за България. Румен Радев участва в тържествения ритуал по издигане на националния флаг на Република България по случай 3 март на площада пред сградата на Община Стара Загора и се включи в паметното шествие с националния трибагреник до Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“, където бе отдадена почит пред паметта на загиналите за България.

