Радев атакува парламента за орязания вот в чужбина

Бившият президент Румен Радев обвини политическото статукво, че съзнателно ограничава възможностите на българите в чужбина да упражнят правото си на глас. В позиция, публикувана във Фейсбук, той заяви, че приетите промени в Изборния кодекс са поредна стъпка за запазване на властта чрез свиване на демократичните права.

По думите му решението на парламента разобличава и твърденията, че управляващите се стремят да съхраняват и развиват връзките с българските общности зад граница. „Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията“, написа Радев.

Реакцията му идва след като Народно събрание прие окончателно на второ четене промени в Изборния кодекс. С тях се въвежда ограничение в държавите извън Европейския съюз да могат да се разкриват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулски представителства.

Приетите текстове предизвикаха остри политически реакции и критики, че ограничават избирателните права на значителна част от българските граждани, живеещи извън ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com