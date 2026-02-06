Голямото презареждане - идва ли разцепване на ПП?

Ще се разцепят ли ПП след чудовищния скандал в хижа “Петрохан”?

Голямото пренареждане в българската политика вече е в ход. След 9 години на „Дондуков“ 2 Румен Радев напусна президентския пост и даде първото си интервю за БНТ. „Ще правим партия след изборите“, отсече той и обясни че законният срок за това е 3 месеца, поради което няма време и ще ползва регистрацията на друга формация за участие във вота. Радев не обеща възмездие, а правила.

Заяви, че ще разговаря с всички политически играчи. Посочи, че няма амбиция за еднолична власт, не страда от манията за спасител и са му чужди всякакви месиански идеи. „Демокрацията се крепи на диалог, сложни и тежки компромиси в името на национални цели“, каза още Радев и даде заявка, че ще говори с всеки, който иска България да бъде силна, сигурна и конкурентна.

Партиите подскочиха

Коалиционният партньор на ГЕРБ – СДС в лицето на председателя на синята партия Румен Христов тутакси изрази мнението, че Радев не е заплаха за първото място и: „ще го бием“. Методи Байкушев от ПП припомни за стари партньорствана партията му с президента. От БСП се удариха в гърдите с фразата „това е нашият президент“, макар да знаят отлично че немалка част от социалистите ще се преориентират към Радев. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов се дистанцира.

Бойко Борисов, който също като Радев в продължение на години ръководеше законодателната и изпълнителната власт, след близо три годишен телевизионен пост, светкавично отиде в Би Ти Ви. Обясни на народа, че всичко в България е екстравагантно – и управлението, и решенията, и политическите договорки. Борисов се разграничи от ДПС – Ново начало, Слави Трифонов и от БСП на Зафиров. Целта му бе кристално ясна: стягане на редиците и стремеж към първото място на вота. И раздалечаване както от Пеевски, така и от Радев.

Консултациите

Докато партиите коментираха Радев, първата жена президент на България Илияна Йотова привика първо кандидат-премиери, а после парламентарните гупи, като показа нов стил на поведение. Тя прави всичко възможно да спази задълженията си спрямо основния закон на държавата и е на път да стигне до решение, което ще удовлетвори повечето от политическите сили в Народното събрание.

ГЕРБ уж добронамерено й предложиха тя да избере най-добрия измежду депутатите, който те щели да го гласуват за председател на парламента. От своя страна като един опитен политик Йотова елегантно напомни за разделението на властите у нас и сложи с усмивка точка на екстравагантното предложение.

По време на консултациите, партиите вкупом се надпреварваха да обяснят голямата отговорност пред Йотова за служебния кабинет. Тя обаче не се умори да повтаря, че отговорността всъщност е у онези, които скроиха шапката на конституцията по свой образ и подобие.

Разбира се, Йотова го направи чисто по женски, налагайки нов имидж на президентската институция. Посрещаше лично кандидати за поста на парадния вход на „Дондуков“ 2, изслушваше внимателно аргументите им „за“ и против“, каза че скоро ще посочи един от петимата, изявили готовност да поемат служебното кормило на държавата, макар и само за два-три месеца.

Новият стил

Докато Борисов изгря всекидневно на медийния фронт, за да строява редиците, Пеевски започна фино пренареждане.

За първи път в историята на ДПС на „Дондуков“ 2 отидоха три дами: зам.-председателят на ПГ на ДПС – Ново начало Искра Михайлова, зам. председателят на ПГ на ДПС - Ново начало Ертен Анисова и доскорошния евродепутат, а днес народен представител и земеделски топексперт Атидже Вели.

Дамският квартет се обедини около мнението, че бъдещото служебно правителство трябва да гарантира честни избори. Михайлова подчерта, че това може да се случи с непартиен служебен премиер, защото идващият кабинет има пред себе си куп предизвикателства.

„Ние като политическа сила имаме горчив опит с нарушени права, включително на етнически принцип, на български граждани, на хора с увреждания, в малките населени места. Ние вярваме, че това повече няма да се случи и вярваме във вашия авторитет за гарантирането на това“, подчерта Михайлова. Тя сподели, че временният кабинет трябва да работи за превенция на потенциална спекула и гарантиране на нормална политика на ценообразуване, за да се успокои напрежението, което бе създадено с въвеждането на еврото; да подкрепя българските земеделски производители, които гарантират хранителната сигурност на хората; да се положат усилия за инвестиционната програма на общините.

"Уверявам ви, че с моя екип работим и изборите ще бъдат в първата дата след великденските празници", каза от своя страна Йотова, която благодари за срещата на ДПС – Ново начало.

Разговорът между Михайлова и Йотова показа, че макар мненията да са различни, диалогът вече е налице.

Голямата дилема пред БСП

Презареждане предстои и при БСП с предстоящия конгрес, който ще избере нов лидер и нова платформа. На социалистите обаче ще им се наложи да отговорят ясно и на въпроса: „враг ли е Радев или наш другар“?

Над 130 годишната партия вече даде знак, че ще пусне в депутатската надпревара младите си кадри, а че по-възрастните ще ги подкрепят от централата на „Позитано“ 20 със своя опит и знания.

С тази идея на "Дондуков" 2 отидоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

БСП отново обявиха, че са против промени в Изборния кодекс в последния момент и припомниха, че са се противопоставили на създаването на домовата книга.

От ИТН на този етап не казват дали ще отидат с общ блок с няколко партии на изборите. Но пък са категорични, че служебният премиер не бива да е ярка политическа фигура. В този смисъл те отхвърлиха кандидатурите на Гюров и Главчев. И казаха, че ако това не се случи, „шарлатаните ще бъдат отново допуснати до властта, само че през задния вход“.

ПП пък отидоха със завидно самочувствие на срещата си с Йотова. Те поставиха вечните си условия: трябва да има вътрешен министър, който да противодейства на купуването на гласове. И още: новият служебен министър на правосъдието трябва да предложи нов и.ф. главен прокурор.

Да им се чуди човек! Защото през седмицата те се оказаха в епицентъра на скандала, свързан с тройното убийство в хижа „Петрохан“. Със сигурност в ПП ще има хора, които ще са на различни позиции по отношение на мега скандала, който тепърва се разраства. Което, от своя страна означава разпад. Означава сигурно разцепление!

Женско царство

Помните ли комедията на Ст. Л. Костов „Женско царство“, която разсмива днешните четящи тийнейджъри и младите хора, които излязоха по площадите през декември, 2025 г.? Сюжетът в тази пиеса разказва как в едно малко село мъжете са наказани от Бог заради насилието и грубостта им и властта е дадена на жените.

На финала побеждават силните.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com