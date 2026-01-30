Изборно земетресение в “Промяната”

Някога силният човек в „Продължаваме промяната“ Даниел Лорер и някога най-младият син на партията БСП Явор Божанков подпалиха чергата на „Промяната“. По нареждане на лидера Асен Василев двамата са аут от листите за предсрочните парламентарни избори. Заради отказ да спазват дисциплината при гласуване в пленарна зала Лорер и Божанков бяха изключени от ПП. Сега Василев ги чисти и от листите на БСП. Нещо повече – лидерът на ПП, ги превърна в заложници на коалицията с Демократична България. Асен Василев обяви, че такава ще има само ако „изключени партийци от двете страни“ не са в листите за НС.

ДБ обаче изненада партньорите си. Две седмици хората на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев не отричаха слуховете, че ще приютят партийните бездомници в собствените си списъци за новия парламент. Преди няколко дни пък Божанов обяви пред журналисти в НС, че Лорер и Божанков не могат да бъдат автоматично премахнати от листите. Той бе запитан готови ли са листите на ДБ за предстоящите избори. "Решението на Нашия национален съвет е да се явим в коалиция. Разговори за листите не са започнали. По отношение на Лорер и Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар те да противоречат на позицията на мнозинството, а тогава тя съвпадаше с нашата, не можем автоматично да ги изключим от листите", открито се противопостави Божанов на Асен Василев.

В същото време партийната черга на ПП бе подпалена и от другия край – от Киро и Лена. След като Николай Денков потвърди, че Бориславова няма да е в листите, тя излезе с многозначен пост, в който обяви, че работи не по един, а по цели два нови проекта.

След 4 години възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно. В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава, написа Бориславова във Фейсбус.

Малко след това Денков заплете интригата, като хвърли бомбата, че и Кирил Петков, който също бе изтрит от листите на ПП, работи по нов проект.

"Имам идея какъв ще е новият проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение. Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него. Той има доста сериозно влияние, но не е изявил желание да участва в листите. Той също работи в други проекти", каза Николай Денков.

Няма да има нов политически проект, скочи Петков във Фейсбук и нарече слуховете за това "безумие". Той потвърди и че няма да бъде в листите на предстоящите избори и обясни защо е аут от списъците за парламента.

Явно никой не очаква политик да държи на думата си, каза Кирил Петков, който явно забравя, че след фалшивите декларации за гражданството му и след серията случаи в които казва едно, прави друго, а после се отмята, точно от него никой не очаква да държи на думата си.

Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната" и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор! – замаза скандалите Петков.

Изборното земетресение в ПП-ДБ обаче тепърва предстои. То ще започне в реденето на листите и ще завърши в деня на вота, когато всички маски и илюзии се очаква да паднат.

