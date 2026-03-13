Заради кризата с горивата. ДПС с пакет от мерки за бизнеса и хората

Войната в Иран държи целия свят на нокти. Наред със страховете от ескалацията на бойните действия, затварянето на Ормузкия проток събуди ужаса от криза с петрола. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната ще бъде подложена на „смърт, огън и ярост“, ако предприеме действия за блокиране на през Ормузкия проток.

В сряда американското разузнаване засече малки ирански плавателни съдове, които пренасят мини в най-критичния морски път в света. Това допълнително разгневи Тръмп, който поиска незабавно премахване на всички морски мини в протока. Американският президент заплаши Иран с последствия, които биха направили възстановяването на страната невъзможно. Всяко действие на Иран, което блокира потока на петрол през протока, ще бъде посрещнато със сила, "двадесет пъти по-голяма" от предишните удари, гарантира Доналд Тръмп.

Готова ли е България да реагира, ако кошмарът с петрола се задълбочи? Темата ударно постави в парламента ДПС. Партията на Делян Пеевски предизвика изслушване в пленарната зала. На въпросите на депутати отговаряха заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, директорът на Агенция "Митници" Георги Димов, председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" - АД Румен Спецов. Какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от кризата, бе основният въпрос, поставен от ПГ на ДПС-Ново начало.

Свикахме този дебат, защото смятаме, че законодателната и изпълнителната власт трябва да действат изпреварващо на кризите. Не да гасим пожари, предизвикани от кризата, а да ги предотвратяваме, каза Цонев.

Транспортният бранш най-засегнат

Най-засегнат в момента e транспортният бизнес. Там цените на горивата заемат много голям дял от производствените разходи. Предлагаме БАЕЗ да им даде държавни гаранции, за да разсрочат лизинга си за 6 месеца напред, съобщи зам.-председателят на ДПС. Ще внесем пакет от мерки и ще искаме да се отрази при второто четене на удължителния закон на бюджета, обобщи той.

Кризата в Ормузкия проток

20% от световните доставки логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата той остава блокиран, което води до безпрецедентен натиск върху пазарите, каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

КЗК бие аларма, кабинетът се ослушва

Той разкри, че още на 4 март КЗК е излязла с много ясни препоръки за механизми към изпълнителната власт, която обаче не е предприела действия. Има препоръки как могат да бъдат коригирани изкривявания на пазара, но те не са последвани.

Спешни мерки, иначе горивата повличат всичко

Представителите на служебния кабинет и на някои политически партии неглижираха този световен икономически проблем, каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Байрам Байрам.

Цените на дизеловото гориво, най-търсеното, на едро от „Лукоил“, бяха 1,1 евро на литър, като на бензиностанциите дизеловото гориво се е продаваше на 1,26 евро. Сега цените на едро в „Лукойл“ са 1,37 евро, а в някои бензиностанции дизеловото гориво достига до 1,50 евро, което е близо 20-22% увеличение. При бензина също има повишение, което е много притеснително за гражданите и за бизнеса, подчерта Байрам. Научихме, че ще има някакви ценови компенсаторни механизми, искаме да знаем какви са те, каза депутатът.

Властта прави среща с бизнеса

Властта има готовност да събере транспортния бранш заради кризата с горивата, съобщи зам.-финансовият министър Станимир Михайлов в отговор на въпрос от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Халил Летифов.

Когато разчитаме на приходи от ДДС, трябва да имаме работеща икономика, категоричен бе Летифов.

Компенсаторни мерки за транспортния бизнес вероятно ще бъдат третирани като държавна помощ. Преди да предприемем такава стъпка, трябва да я съгласуваме с ЕК, отговори зам.-министър Михайлов. Но увери: „Ще потърсим такива срещи и ще ги проведем“.

Михайлов заяви, че в данъчните складове има достатъчно количества горива, за да бъде покрито потреблението на страната за около 90 дни, преди да се наложи използването на стратегическите резерви. По думите му при увеличение на цената на петрола с 10% цената на бензина може да се повиши с около 0,07 евро за литър, а дизелът - с до около 0,10 евро за литър.

Михайлов представи и конкретни ориентири за това как подобно увеличение би се отразило на цените на българските бензиностанции. Според изчисленията на финансовото министерство при подобно поскъпване бензинът може да достигне приблизително около 1,36 евро за литър до края на месеца, а дизелът – между 1,41 и 1,45 евро за литър. Цифрите, разбира се, подлежат на корекции, тъй като геополитическата обстановка се променя непрекъснато.

Той обясни, че тези прогнози са базирани на наблюдения върху връзката между международната цена на петрола и крайните цени на горивата в България, като ефектът обикновено се проявява със закъснение. Именно поради това дори горивата, произведени от по-евтин петрол, могат да започнат да поскъпват, ако пазарът очаква продължителен ръст на международните котировки.

В същото време правителството е създало междуведомствена група, която ежедневно следи доставките на петрол, нивата на запасите и движението на цените. Михайлов отбеляза още, че България не може самостоятелно да намали акцизите или ДДС върху горивата без съгласуване с Европейската комисия, но при задълбочаване на кризата могат да бъдат предложени компенсаторни мерки.

Директорът на Държавния резерв Асен Асенов допълни, че страната разполага и със стратегически запаси - около 64 хил. тона бензин, над 525 хил. тона дизел и 356 хил. тона суров петрол. Тези количества са достатъчни, за да осигурят работата на рафинерията и вътрешното потребление на горива за приблизително три месеца.

Как работи рафинерията в Бургас

По време на изслушването специалният управител на „Лукойл“ Румен Спецов обясни, че рафинерията в Бургас разполага с договорени доставки на петрол за няколко месеца напред. Въпреки това международната логистика може да създаде закъснения.

Той даде пример с начина на формиране на цената на суровината. Танкер, натоварен в определен ден, се остойностява по средната цена на сорта Брент за няколко последващи дни. След това следват дни за транспорт, разтоварване и подготовка за преработка, което означава, че горивото достига до пазара седмици след покупката на суровината.

Спецов отбеляза, че поскъпването на горивата в България засега е по-ограничено в сравнение със световните пазари. По негови данни дизелът у нас е поскъпнал с около 12%, докато на международните пазари увеличението достига около 50%. При бензина ръстът в България е около 6% при приблизително 20% увеличение на световните пазари. Законопроект, който да задължи правителството да създаде фонд за компенсиране на хората и бизнеса заради високите цени на горивата, внесе в четвъртък ДПС. Настояваме държавата да реагира бързо, за да защити домакинствата и икономиката, каза Йордан Цонев. Според предложението трябва да бъде създаден специален фонд, който да подпомага домакинствата и засегнатите сектори на икономиката. „Основното, което сме предвидили в тези мерки, с които задължаваме Министерския съвет, е да се създаде фонд, като средствата в този фонд се събират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ“, обясни зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

„Бизнесът търпи сериозни щети, особено транспортният. Хората също“, посочи Цонев. Той подчерта, че парламентарната група на ДПС-Ново начало е готова да работи активно по темата, включително и при необходимост да свиква извънредни заседания.

Няколко часа по-късно бюджетната комисия в НС одобри закона на ДПС. Той предвижда компенсация и за публични услуги като болници и градския транспорт.

Действията на ДПС задействаха и кабинета „Гюров“ реши да навакса и на пожар свика брифинг, за да обяви, че взема мерки в подкрепа на най-бедните и бизнеса. Подготвя схема от мерки за подпомагане на домакинствата и бизнеса. От думите на служебния премиер Гюров стана ясно, че помощите за домакинствата ще се определят по подоходни критерии и ще зависят от цените на петрола на световните пазари, като целта е те най-бързо да стигат до сметките на хората. Не стана ясно обаче в какъв срок се предвижда да се разработи схемата.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни, че пенсионерите се включват към списъка с физическите лица, към които е насочена мярката на правителството.

Вместо да се занимава с уволнения и назначения, правителството да спре да ни обещава бъдещи мерки за цените на горивата, контрира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И припомни, че последствията от войната вече се усещат по джоба на хората.

