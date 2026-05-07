Носител на наградата "Сребърен клоун" стана спортен министър

Енчо Керязов е министър на младежта и спорта в проектокабинета на Румен Радев.

Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.

Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен век“.

Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.

Владее руски и английски език.

Разведен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com