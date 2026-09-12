Холивуд попари Мадона и избра Бритни
Ясен е следващият хитов звезден биографичен филм
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Ясен е следващият хитов звезден биографичен филм
Маестрото говори за съпругата си Наталия, за децата, за глада в Берлин и за живота без неделя, без отпуск и без право на спиране
Кралски биограф твърди, че зад скандалната реплика в автобиографията на Фърги се криела много по-дълбока рана
Нова книга разкрива детайли от брака им
Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат
В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара
Като продуцент и режисьор реализира значими телевизионни, филмови, сценични и обществени проекти за всички национално представени телевизии
Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София
Международният му авторитет се гради върху петгодишния му мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел
Под негово ръководство предприятието постига високи стандарти в безопасността и ефективността на аеронавигационното обслужване
Г-жа Петрова е работила също в частния сектор
Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект
Той е член Управителния съвет Българската предприемаческа асоциация BESCO
Наследник на рода излезе с гневен пост за 145 години от смъртта му
Актрисата и певица говори за тайната на своето осиновяване, за страха, красотата и свободата да бъдеш себе си
Какво е намислила Маркъл
Инженерът философ представя на Царя живота през очите на смеха
Какво обяви Ема Хеминг
По време на церемонията лицето на папата беше покрито с бял копринен воал
Бившият федерален канцлер се изповядва за живота си в ГДР и в обединена Германия