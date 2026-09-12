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Кой е Пламен Абровски?

Кой е Пламен Абровски?

Международният му авторитет се гради върху петгодишния му мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел

07 май | 18:17
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