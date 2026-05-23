"Всички жени са хищници“. Брижит проверявала всяка около Еманюел

На частен обяд миналата година 73-годишната Брижит Макрон, съпруга на значително по-младия френски президент, признала пред приятели: „Страх ме е. Страх ме е, че след всичко това той може да ме изостави.“

Тревогите и ревността на мадам Макрон отдавна са легендарни зад стените на Елисейския дворец – официалната резиденция на френския държавен глава.

Съпругът ѝ Еманюел Макрон, който е с 25 години по-млад от нея, през годините е бил свързван с редица предполагаеми любовни афери – както с жени, така и с мъже.

Самият Макрон категорично отрича всичко и определя слуховете като безпочвени клюки, подхранвани от световната преса, обсебена от секс скандали, пише "Дейли мейл".

Най-вече обаче той отрича подобни истории пред съпругата си, защото според хора от обкръжението им всички знаят едно – Брижит Макрон е болезнено ревнива и крайно обсебваща.

Преди година, точно по това време, Брижит беше заснета как удря шамар на съпруга си след 18-годишен брак, секунди преди двамата да слязат от президентския Airbus A330 след кацане във Виетнам за държавно посещение.

Какво точно е предизвикало инцидента дълго време не беше ясно. Миналата седмица обаче нова биографична книга за семейство Макрон твърди, че Брижит е видяла компрометиращо видео съобщение на телефона на президента, изпратено от иранска актриса.

Разярена от гняв, тя реагирала импулсивно. Ударът, както и шокираната реакция на Макрон, който залитнал назад, били заснети от телевизионни камери.

Новата книга разкрива бурния характер на брака им, влиянието, което Брижит упражнява върху съпруга си, и колко важно е за Франция – а косвено и за целия Европейски съюз – Първата дама да бъде спокойна и удовлетворена.

Още при встъпването си в длъжност през 2017 г. Макрон споделил пред началника на кабинета на Първата дама: „Брижит трябва да бъде щастлива. Ако се чувства отегчена, безполезна или ми каже вечер, че е нещастна, няма да издържа. И този президентски мандат ще се провали.“

Книгата „Un Couple (Presque) Parfait“ („Една почти перфектна двойка“) засега е издадена само на френски език.

Нейният автор Флориан Тардиф е млад политически журналист от Paris Match, известен със скандалните си публикации, които едновременно шокират Франция и предизвикват сериозно напрежение в президентските среди.

Тардиф пише без никаква пощада: „Брижит Макрон винаги е знаела, че жените са хищници… затова им няма доверие. Вероятно именно по тази причина президентът е заобиколен предимно от мъже.“

Поглед към назначенията на Макрон през последните девет години до голяма степен подкрепя тази теза.

От седемте министър-председатели, назначени от него, само една е била жена – Елизабет Борн, и тя остава на поста по-малко от две години.

Тардиф я описва язвително като „пристрастена към Diet Coke и електронните цигари жена, която от самото начало е знаела, че е там само за отбиване на номера“.

Според книгата Брижит често настоявала да вижда снимките на жените, кандидатстващи за работа в Елисейския дворец, като нетърпеливо казвала: „Покажете ми!“

Ако не одобрявала кандидатката или я смятала за твърде привлекателна, веднага отсичала: „Тази няма да работи в Елисейския дворец!“.

„Това било достатъчно, за да бъде зачеркната още преди изобщо кандидатурата ѝ да бъде разгледана“, пише Тардиф. „Тя е изключително ревнива.“

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп, ядосан от отказа на Франция да подкрепи американско-израелската война срещу Иран, се подигра на Макрон с думите, че съпругата му „се отнася ужасно с него, а той още се възстановява от удара в челюстта“.

Макрон отказа да влиза в спор и заяви: „Няма да отговарям“, като допълни, че подобни груби коментари „не заслужават реакция“.

Френският президент обвинява и „конспиративни фанатици“, че умишлено разпалват слуховете около брака му – особено след скандала, наречен от медиите „Slapgate“.

Първоначално от Елисейския дворец твърдяха, че кадрите с шамара са фалшиви, но по-късно признаха, че са истински, като обясниха случката със„закачка и близост“ след 16-часов полет.

Тардиф обаче е убеден, че Макрон е поддържал контакт с френско-иранската актриса Голшифте Фарахани – 42-годишна звезда, известна не само с филмите си, но и с провокативните си голи фотосесии.

Според автора отношенията между двамата не са били интимни, а по-скоро емоционално близки и изпълнени с взаимна симпатия.

